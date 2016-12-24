Жители Мордовии с начала года передали для бойцов СВО 130 гражданских ружей и около 3500 патронов

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии по оказывают содействие гражданам региона в безвозмездной передаче охотничьих гладкоствольных ружей в подразделения Министерства обороны Российской Федерации, которые участвуют в специальной военной операции.
С начала года неравнодушные жители республики передали на нужды военнослужащих более 130 гражданских ружей и около 3500 патронов к ним.
Среди передавших оружие — Советник Главы Республики Мордовия Сергей Неяскин. В Центр лицензионно разрешительной работы он пришел, чтобы передать бойцам из Мордовии ружье для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО.
В Росгвардии напоминают гражданам, что любой владелец оружия может сдать на безвозмездной основе огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие 12 калибра и патроны к нему.
Подробную консультацию можно получить в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РМ, а также по телефонам: 8(8342) 33-43-84, 44-44-81.
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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