Жители Мордовии с начала года передали для бойцов СВО 130 гражданских ружей и около 3500 патронов

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии по оказывают содействие гражданам региона в безвозмездной передаче охотничьих гладкоствольных ружей в подразделения Министерства обороны Российской Федерации, которые участвуют в специальной военной операции.

С начала года неравнодушные жители республики передали на нужды военнослужащих более 130 гражданских ружей и около 3500 патронов к ним.

Среди передавших оружие — Советник Главы Республики Мордовия Сергей Неяскин. В Центр лицензионно разрешительной работы он пришел, чтобы передать бойцам из Мордовии ружье для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО.

В Росгвардии напоминают гражданам, что любой владелец оружия может сдать на безвозмездной основе огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие 12 калибра и патроны к нему.

Подробную консультацию можно получить в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РМ, а также по телефонам: 8(8342) 33-43-84, 44-44-81.