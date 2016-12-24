В Саранске 30 и 31 мая будет ограничено движение транспорта для проведения «Зеленого марафона»

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
Как сообщает городская Администрация, ограничения начнут действовать уже сегодня, 30 мая.
С 20:00 30 мая до 7:00 31 мая будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств на следующих участках:
– ул. Кочкуровская – на участке от поворота на гипермаркет «Мегастрой» до стадиона «Мордовия Арена»
– на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», ул. Севастопольская, д. 5 (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»
– на автодороге от ул. Севастопольской к гейту № 1 стадиона «Мордовия Арена».
31 мая с 7:00 до 13:00 будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств на следующих участках:
– ул. Кочкуровская – на участке от поворота на гипермаркет «Мегастрой» до стадиона «Мордовия Арена»
– на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», ул. Севастопольская, д. 5 (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»
– на автодороге от ул. Севастопольской к гейту № 1 стадиона «Мордовия Арена».
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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