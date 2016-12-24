Мордовия присоединилась к внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий

Республика Мордовия официально присоединилась к реализации регионального стандарта развития креативных (творческих) индустрий. Соответствующий документ подписали Глава республики Артём Здунов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.



Креативные индустрии – социально-экономический и социокультурный тренд последних лет. «Креативные индустрии - это то, с чем мы будем жить, с чем будут жить наши дети, внуки и правнуки, - сказал Артём Здунов. - Роботизация в промышленности, искусственный интеллект ведут к высвобождению людей в экономике, но они востребованы в креативных индустриях. За этим будущее!» Светлана Чупшева отметила, что Мордовия, обладая уникальным культурным наследием и мощным творческим потенциалом, способна вывести креативную экономику на новый уровень и кратно увеличить её вклад в региональный бюджет.



«Сегодня креативные индустрии занимают пока скромную долю в экономике страны - всего 3,5% ВВП. Однако перед нами стоит амбициозная задача, поставленная Президентом: удвоить этот показатель. Для сравнения: в мировых лидерах этот сектор достигает 10% и более. При этом темпы роста креативной экономики впечатляют - 20-25% в год, что значительно превышает показатели традиционных отраслей. Важным шагом в этом направлении стало принятие Федерального закона «О развитии креативных индустрий», который вступил в силу в начале года. Этот документ не только даёт чёткое определение сектора, но и создаёт правовые основы для формирования системы поддержки на федеральном и региональном уровнях. Агентство стратегических инициатив активно участвует в разработке дорожных карт для каждой индустрии. Наша цель - определить точки роста и механизмы взаимодействия со смежными отраслями. Ведь именно на стыке направлений - будь то кино, издательская деятельность, анимация, архитектура или дизайн - рождаются наиболее интересные и перспективные проекты», - сказала она.



В Мордовии ведется системная работа по развитию креативных индустрий, включающая создание образовательных центров, проведение специализированных мероприятий и оказание комплексной поддержки предпринимателям данного сектора. В субъекте успешно функционирует «Витрина креативных индустрий» - специализированная площадка для презентации товаров и услуг представителей креативного бизнеса, а также Агентство развития креативных индустрий. Знаковым инфраструктурным объектом стал креативный кластер «Завод 1901» в Саранске, на площадке которого систематически проводятся выставочные мероприятия, образовательные лекции и практические семинары для профессионалов творческих индустрий.



В 2024 году Мордовия присоединилась к проекту «Кино России»: на площадке АСИ было подписано соглашение между Республикой, Ассоциацией продюсеров кино и телевидения и Агентством. В Мордовии создана региональная кинокомиссия, которая занимается презентацией республики в киноиндустрии и содействует съёмочным процессам.



«Крайне важно было сформировать профессиональную проектную команду по развитию креативных индустрий и обеспечить её участие в грамотной системной работе. Креативная экономика позволяет нам по-новому взглянуть на наши традиции, таким образом реформируя их. Сейчас в республике работают две Школы Креативных Индустрий - на базе художественного и музыкального училищ. В первой создана Лаборатория дизайна этно-моды. Уже в сентябре откроется третья школа в Ардатове. Сегодня невозможно представить развитие отрасли без таких современных пространств, которые привлекают молодежь и творческих специалистов», - подчеркнула министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Светлана Баулина.



Сегодня креативные индустрии развиваются во многих направлениях. Об этно-арт-театре «Варма» рассказала его директор Татьяна Сидоркина.



Опытом работы по продвижению Саранска как столицы процессной аналитики поделился генеральный директор ООО «Инфомаксимум» Александр Бочкин.



Об использовании национального компонента в бизнесе рассказали предприниматели Артур Салякаев и Александр Ширяев.



О работе регионального проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив доложила заведующая отделом офиса Ксения Вотякова.

Заместитель руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Елена Семелева рассказала о том, как ведется работа по сохранению культуры и языка через кинематограф. «Для Мордовии это новое направление - мы начали его развивать с июля 2024 года, - отметила она. - Мордовия - самая близкая к федеральному центру национальная республика, у нас 22 муниципальных района, все они сохраняют свою культуру. Мы этим дорожим и понимаем, что это наша ценность, и её надо в правильном формате донести до молодых людей. В этом году мы проводили кинолабораторию - она была очень интересна для нашей молодежи. Будем продолжать эту работу».