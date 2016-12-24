Студент МГУ им. Н.П. Огарева из Конго — в финале чемпионата «Профессионалы»

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С 25 мая в Нижнем Новгороде проходит финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и IT. Среди 195 конкурсантов — студент из Мордовии Ибу Грас Мбулуку. Его специальность — техника и информационные технологии.
Чемпионат «Профессионалы» — это самое масштабное событие в системе среднего профессионального образования России. На чемпионате соревнуются участники из 46 регионов России и дружественных стран — лучшие студенты-разработчики, звукорежиссеры, дизайнеры, специалисты по информационной безопасности и представители других IТ-профессий. Организатор — Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации.
«Для меня это очень важный и волнительный момент. Я никогда раньше не участвовал в таком большом конкурсе, особенно на всероссийском уровне. Это большая честь — представлять не только свой колледж, но и показать, что студенты из других стран тоже могут добиваться успеха в России. Конкурс дает возможность проверить свои знания, увидеть, чему научились другие участники, и, конечно, получить новый опыт. Все организовано на высоком уровне, и я очень рад быть частью Чемпионата. Надеюсь, что я выступил достаточно хорошо и сумел показать все свои сильные стороны. Конечно, хочется победить, но для меня главное — это опыт и возможность познакомиться с другими участниками, узнать больше», — говорит Грас.
Победителей соревнований назовут 30 мая, на торжественной церемонии закрытия финала чемпионата.
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