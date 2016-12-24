В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева

Праздник классической музыки в гениальном исполнении Объединенного Симфонического оркестра Мариинского и Большого театров прошел 4 мая в столице Мордовии. В рамках ХХIV Московского Пасхального фестиваля выступление музыкантов под руководством его художественного руководителя, маэстро Валерия Гергиева состоялось на сцене государственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева. Этот уже ставший традиционным концерт очень полюбился жителям Мордовии. Прекрасная возможность услышать непревзойденное исполнение произведений гениальных композиторов России.

В этот день в зале собрались не только музыканты и истинные ценители классической музыки, но и люди, неравнодушные к искусству и прекрасному – среди них молодежь и активисты республики, участники и ветераны специальной военной операции, члены их семей.

Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил всех, кто организовал концерт. «Это высокое искусство, большой фестиваль – мы тянемся к прекрасному и очень благодарны за этот визит. В самых непростых ситуациях играет Объединенный Симфонический оркестр. Это наше достояние!» - отметил руководитель региона.

Также Глава республики поздравил Валерия Абисаловича Гергиева с прошедшим недавно днем рождения и вручил Почетный знак «За личный вклад в развитие Республики Мордовия».

Напомним, что фестиваль проходит при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры России и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а концерт в нашей республике – при поддержке Главы Мордовии.

Оркестр исполнил концерт для фортепиано с оркестром № 2 Дмитрия Шостаковича. Ощущалось, как музыка напитывала слушателей, как весна – яркой энергичностью и юным задором, плавно перетекая в настоящую жемчужную лирику, прекрасную и гениальную в своей простоте.

Далее прозвучала невообразимая по своему напряжению симфония № 3 (до минор) Сергея Прокофьева – одно из ярчайших произведений трагедийного симфонизма. Музыка контрастов – казалось, сейчас небо обрушится на землю, но не проходило и минуты, как наступало неожиданное спокойствие и умиротворение. Такая музыка заставляет сердце биться чаще!

В завершение концерта была исполнена оркестровая сюита «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова – последнее произведение великого композитора. В нем отчетливо проскальзывали мотивы церковной музыки – это увлечение сопровождало Сергея Рахманинова на протяжении всего творчества. Завораживающие звуки сюиты, временами очень знакомые и родные, заставляющие трепетать, волноваться, переживать, грустить и радоваться – будто это своеобразный гимн такой разной и любимой Родине.