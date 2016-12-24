Поздравление Главы Мордовии с Международным днём защиты детей

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!

Детство - это время, когда мир кажется безграничным, а жизнь полна радости и открытий. Именно в эти годы формируется характер, мы учимся дружить, мечтать и не бояться сложностей.

Задача взрослых - создать условия, в которых дети будут чувствовать себя в безопасности, смогут развиваться, раскрывать таланты и способности. В Мордовии мы активно работаем над этим: строим современные детские сады, обновляем школы, создаём центры дополнительного образования и технического творчества, возводим игровые и спортивные площадки. Наши дети талантливые и креативные. Они добиваются успехов во всём! Они - главное богатство и будущее Мордовии.

Особая благодарность педагогам и наставникам, которые делятся знаниями и опытом с ребятами, прививают им любовь к родному краю, гордость за Родину.

Желаю всем жителям Мордовии здоровья, благополучия и искренних детских улыбок! Молодому поколению - ярких открытий, новых друзей и положительных эмоций!

Глава Республики Мордовия А. Здунов