Поздравление Главы Мордовии с Международным днём защиты детей

«Слава народу-победителю!»
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Детство - это время, когда мир кажется безграничным, а жизнь полна радости и открытий. Именно в эти годы формируется характер, мы учимся дружить, мечтать и не бояться сложностей.
Задача взрослых - создать условия, в которых дети будут чувствовать себя в безопасности, смогут развиваться, раскрывать таланты и способности. В Мордовии мы активно работаем над этим: строим современные детские сады, обновляем школы, создаём центры дополнительного образования и технического творчества, возводим игровые и спортивные площадки. Наши дети талантливые и креативные. Они добиваются успехов во всём! Они - главное богатство и будущее Мордовии.
Особая благодарность педагогам и наставникам, которые делятся знаниями и опытом с ребятами, прививают им любовь к родному краю, гордость за Родину.
Желаю всем жителям Мордовии здоровья, благополучия и искренних детских улыбок! Молодому поколению - ярких открытий, новых друзей и положительных эмоций!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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