Жителей и гостей Мордовии приглашают на Республиканский национально-фольклорный праздник «Сабантуй»

Республиканский национально-фольклорный праздник «Сабантуй» пройдет 31 мая на центральной площади села Лямбирь.

В 11.00 на главной сцене состоится торжественное открытие с театрализованным представлением и чествованием тружеников села. Гостей праздника также порадует гала-концерт с участием творческих коллективов из Республики Татарстан и Республики Мордовия.

На малой сцене с 10.00 будут выступать коллективы художественной самодеятельности Лямбирского района и пройдет фестиваль народной песни.

Для публики развернется презентация национальных подворий Мордовии и Татарстана.

На спортивной площадке сильные и ловкие сразятся в национальной борьбе на поясах «Керэш» и поучаствуют в фестивале национальных игр. В течение дня на празднике будут работать аттракционы и фудкорты.

Все подробности - в афише.