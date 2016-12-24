Жителей и гостей Мордовии приглашают на Республиканский национально-фольклорный праздник «Сабантуй»

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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
Республиканский национально-фольклорный праздник «Сабантуй» пройдет 31 мая на центральной площади села Лямбирь.
В 11.00 на главной сцене состоится торжественное открытие с театрализованным представлением и чествованием тружеников села. Гостей праздника также порадует гала-концерт с участием творческих коллективов из Республики Татарстан и Республики Мордовия.
На малой сцене с 10.00 будут выступать коллективы художественной самодеятельности Лямбирского района и пройдет фестиваль народной песни.
Для публики развернется презентация национальных подворий Мордовии и Татарстана.
На спортивной площадке сильные и ловкие сразятся в национальной борьбе на поясах «Керэш» и поучаствуют в фестивале национальных игр. В течение дня на празднике будут работать аттракционы и фудкорты.
Все подробности - в афише.
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