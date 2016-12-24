Глава Мордовии и гендиректор АСИ Светлана Чупшева провели заседание регионального Совета по качеству жизни

В Доме Республики 29 мая под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой прошло заседание Совета по качеству жизни в Мордовии. Наряду с представителями органов власти из различных сфер в состав Совета входят социально-ориентированные НКО и региональный сервисный уполномоченный.

«Республика активно применяет механизм Национальной социальной инициативы. Два года назад в тесном взаимодействии с Агентством стратегических инициатив началось внедрение регионального социального стандарта. Хочешь получить результат – работай системно! Насколько это у нас это получается, обсудим сегодня, - отметил в своем приветственном слове руководитель региона. - Итоги проводимой работы, показывают, что внедрение регионального социального стандарта оказывает позитивное влияние и на результаты оценки усилий органов власти по созданию качественной среды для жизни наших людей».

Было отмечено, что по принципу регионального социального стандарта ведется и взаимодействие с Херсонской областью в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве.

Светлана Чупшева подчеркнула, что каждый год позиции Мордовии в рейтинге качества жизни улучшаются: «Мы видим рост, результаты той работы, проводимой руководством и Правительством республики. И для нас очень важно, что рейтинг - это не просто ранжирование регионов, а возможность получить обратную связь от жителей, увидеть сравнение с другими регионами, увидеть лучшие практики, точки роста, сделать донастройки. Это становится эффективным управленческим инструментом для региональных команд по постоянному улучшению таких сфер как медицина, образование, социальное развитие, в вопросах экологии, транспорта, улучшения жилищных условий, городской среды».

Было отмечено, что по итогам 2024 года республика входит в топ-30 регионов рейтинга качества жизни по стране, Мордовия одна из первых внедрила региональный социальный стандарт. «Это очень хороший результат! Но знаю, что Артём Алексеевич мотивирует команду не останавливаться, а двигаться вперед», - отметила гендиректор АСИ.

Основным принципом оценки рейтинга остается человекоцентричность, однако сейчас он пополняется надстройкой в виде семейноцентричности. В ближайшей перспективе вся работа и оценочная шкала рейтинга будет скорректирована в соответствии с национальными целями, утвержденными до 2036 года. Это в первую очередь, демография, создание и сохранение семьи, поддержка участников СВО и членов их семей.

О показателях рейтинга качества жизни рассказала вице-премьер Галина Лотванова. По его данным за 2024 год Мордовия поднялась на шесть позиций в РФ и на одну позицию в ПФО. Из 140 показателей рейтинга качества жизни 66 – опросные, 65 относятся к социальной сфере. Восемь зон пока остаются проблемными – на них предстоит обратить повышенное внимание.

Министр образования РМ Елена Солдатова рассказала о наиболее эффективных практиках в сфере образования. В республике полностью обеспечена доступность дошкольного образования. За три года на 4 % увеличился охват дошкольным образованием. Нацпроекты помогли значительно улучшить инфраструктуру системы образования. Один из лучших показателей у Мордовии по стране по снижению числа обучающихся во вторую смену – за последние пять лет он снизился в два раза. Важная составляющая – дополнительное образование. У республики лидирующая позиция по охвату детей допобразованием. Создан единый навигатор для информации об учреждениях и услугах, записи на занятия. В оздоровительных лагерях республики три года также работают по программе допобразования. Высокие показатели у региона по участию и результативности школьников в олимпиадном движении – почти 80 % учеников 5-11 классов участвуют в олимпиадах на школьном уровне, каждый второй – на муниципальном.

О внедрении стандарта добровольчества на территории республики рассказала председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева. Основные принципы: системная подготовка добровольцев, механизм по организации волонтерского движения приведен к единому стандарту, разработаны мотивационные механизмы для волонтеров. В скором времени стандарт будет принят, но всестороннее взаимодействие уже налажено. В скором времени заработает и Региональный центр добровольчества.

Также в ходе заседания были заслушаны доклады заместителя Руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ, Регионального сервисного уполномоченного Елены Семелевой о сотрудничестве с Херсонской областью по вопросам решения актуальных задач в социальной сфере, президента Фонда поддержки социальных проектов и программ «Сила добра» Наили Хаминой о деятельность региональной экспертной группы в рамках реализации проектов АСИ и Фонда.

В завершение заседания Светлана Чупшева подвела итоги работы. Особо была отмечена работа республики по созданию бесшовной траектории развития ребенка, семейно ориентированная политика региона, поддержка участников и ветеранов СВО. Совету по качеству жизни в РМ и региональным экспертным группам предстоит присоединиться к проработке регионального социального стандарта формата 2.0.