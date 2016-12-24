Жителей Мордовии приглашают принять участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное»

На заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Президент РФ дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное». Он будет посвящен укреплению культурного кода нашей страны и духовно-нравственным ценностям, которые делают жителей России единым народом. В этом году конкурс пройдет по нацпроекту «Семья».

«Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд», – поделился Владимир Путин.

Стать участниками конкурса могут команды, состоящие из 4 и более членов одной семьи, при этом они должны быть представителями 3 и более поколений. Также хотя бы одному члену команды должно быть от 5 до 17 лет. Регистрация уже открыта на сайте: этосемейное.рф.

Призовой фонд второго сезона увеличен в два раза по сравнению с предыдущим. Победители получат по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а финалисты смогут отправиться в семейные путешествия по России.

В первом сезоне конкурса приняли участие 1 305 семей из Мордовии, а Куршыкины из Рузаевки вошли в число финалистов.