Жителей Мордовии приглашают принять участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное»

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На заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Президент РФ дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное». Он будет посвящен укреплению культурного кода нашей страны и духовно-нравственным ценностям, которые делают жителей России единым народом. В этом году конкурс пройдет по нацпроекту «Семья».
«Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд», – поделился Владимир Путин.
Стать участниками конкурса могут команды, состоящие из 4 и более членов одной семьи, при этом они должны быть представителями 3 и более поколений. Также хотя бы одному члену команды должно быть от 5 до 17 лет. Регистрация уже открыта на сайте: этосемейное.рф.
Призовой фонд второго сезона увеличен в два раза по сравнению с предыдущим. Победители получат по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а финалисты смогут отправиться в семейные путешествия по России.
В первом сезоне конкурса приняли участие 1 305 семей из Мордовии, а Куршыкины из Рузаевки вошли в число финалистов.
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