В Саранске 18-летняя барышня перечислила аферистам с банковской карты матери более 200 тысяч рублей

В столице Мордовии телефонные мошенники заполучили в свои разорительные сети очередную жертву вербального надувательства. 18-летняя девушка в стремлении уберечь финансовые накопления матери от криминальных посягательств с этими накоплениями как раз и распрощалась.

По информации МВД по РМ, потерпевшей в мошеннической операции является 39-летняя жительница Саранска, с банковского счета которой ее дочь перечислила на сторонние реквизиты 205 тысяч рублей.

По словам девушки, она доверилась информации неизвестного мужчины, который в телефонном разговоре представился сотрудником Росфинмониторинга. Он сообщил, что в отношении ее родителей аферисты пытаются совершить мошенничество. Для предотвращения несанкционированных действий требовалось перечислить все хранящиеся на счету семейные деньги на безопасный счет.

По распоряжению звонившего барышня должна была хранить поступившую информацию в тайне даже от родных людей. В результате девушка незаметно взяла мобильный телефон матери и с помощью онлайн-банка перечислила 205 тысяч рублей по указанным ей реквизитам.

Спустя некоторое время мать обнаружила отсутствие денежных средств на счету. Узнав от дочери о случившемся, она обратилась в полицию.