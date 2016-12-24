В Доме Республики наградили предприятия и организации с высоким качеством производства, работ и услуг

В Доме Республики прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса Правительства РМ «За внедрение культуры качества производства, выполнения работ и оказания услуг».

Награды победителям вручил и.о. Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев.

«Мы чествуем организации, которые не только стремятся к высоким результатам, но и демонстрируют ответственное отношение к качеству во всем - от производственных процессов до обслуживания клиентов. Этот конкурс стал возможен благодаря сотрудничеству с Роскачеством. Особую благодарность хочу выразить заместителю руководителя Роскачества Шанаевой Ольге Олеговне, которая приняла активное участие в организации и поддержке конкурса», - отметил Батыр Эмеев.

Лауреатами в категории «Промышленные организации» с числом работающих от 100 до 250 человек стали:

1 место - ООО «Завод ПромМетИзделий»

2 место - ООО «НИИИС им. А.Н. Лодыгина».

Лауреатам в категории «Промышленные организации» с числом работающих свыше 250 человек стали:

1 место - ООО «ВКМ-Сталь»

2 место - ПАО «КЭМЗ»

3 место - АО «Биохимик».

Организации сферы услуг (от 5 до 100 работающих):

1 место - АУ «Технопарк-Мордовия».

Организации сферы услуг (свыше 100 работающих):

1 место - ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5»

2 место - ФГБУ «Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича и национального парка «Смольный».

«Премия Правительства Республики Мордовия в области качества стала одним из ключевых инструментов развития институтов качества в регионе. Премия мотивирует бизнес повышать стандарты, укрепляя конкурентоспособность и качество жизни в регионе. Мы видим, как системная работа в этой сфере даёт реальные результаты, и ценим вклад региона в укрепление культуры качества.

Роскачество как оператор Премии Правительства Российской Федерации в области качества поддерживает такие инициативы и открыто к сотрудничеству с регионами. Совместными усилиями мы формируем единую российскую систему качества, где лучшие практики становятся гордостью и примером для всей страны», - отметила заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.