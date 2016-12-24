В Мордовии Росреестр с помощью БПЛА проведет аэрофотосъемку земель в Зубово-Полянском и Теньгушевском районах

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В региональном Управлении Росреестра в этом году планируют расширить географию применения БПЛА при осуществлении федерального государственного земельного контроля.
По информации ведомства, в 2024 году в ходе 35 полетов было обследовано 3042 земельных участка площадью более 1400 гектаров. Использование БПЛА позволяет проводить комплексное обследование территорий, создавать высокоточные ортофотопланы, выявлять нарушения в сфере землепользования и строительства, а также оперативно исправлять реестровые ошибки в ЕГРН.
Отмечается, что в текущем году аэрофотосъемки с помощью БПЛА пройдут в рабочем поселке Явас Зубово-Полянского района и поселке Барашево Теньгушевского района. В настоящее время ведется подготовка разрешительной документации на эти работы.
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