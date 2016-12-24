Глава республики побывал на площадке проведения республиканского проекта «Пожарам — НЕТ!»

Глава республики Артём Здунов 17 мая приехал на базу отдыха «Карнай» в Кочкуровском районе - в этом году она стала площадкой проведения республиканского проекта «Пожарам — НЕТ!»

Напомним, проект реализуется четвертый год, идея возникла в 2021 году после лесных пожаров в республике. В проекте участвуют все районы Мордовии. Его главная задача - обучить детей и подростков безопасному поведению и действиям при чрезвычайных ситуациях.

Формат проведения такого важного мероприятия - праздник-фестиваль. На «Карнай» приехали целыми семьями: здесь были организованы не только обучающие активности, но и игры, а также полевая кухня. Раздолье для детей и взрослых!

Особый интерес у гостей фестиваля вызвала техника МЧС, в том числе дымокамера - специальный комплекс для тренировки пожарных. Чтобы посмотреть, как работают огнеборцы, к автомобилю выстроилась целая очередь. «В дымокамере пожарные учатся ориентироваться в незнакомых условиях. Это очень трудно, но очень важно. Эти люди спасают жизни», - поделился своими впечатлениями от увиденного десятилетний Даниил.

Также можно было познакомиться с аварийно-спасательными инструментами, альпинистским снаряжением, сесть за руль настоящего пожарного автомобиля, примерить боевую одежду пожарного и теплоотражающий костюм. Спасатели рассказывали о правилах купания, медики - об оказании первой помощи. Даже художники оказались при деле - участвовали в конкурсе рисунков.

Организаторами фестиваля выступили Главное управление МЧС России по Республике Мордовия и АНО «Многогранная Мордовия» при поддержке Правительства Республики Мордовия.