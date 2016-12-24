Али Ильясов из Мордовии завоевал серебряную медаль первенства Европы по греко-римской борьбе

«Пусть «Акша Келу» процветает!»
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
На проходящих в Италии соревнованиях среди юниоров до 20 лет Мордовию представлял воспитанник Республиканской школы по спортивной борьбе Али Ильясов.
Борец выступал в весовой категории до 130 кг. В решающем поединке он уступил венгру Ласцло Дарабосу и завоевал серебряную медаль первенства.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций