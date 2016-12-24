Али Ильясов из Мордовии завоевал серебряную медаль первенства Европы по греко-римской борьбе

На проходящих в Италии соревнованиях среди юниоров до 20 лет Мордовию представлял воспитанник Республиканской школы по спортивной борьбе Али Ильясов.

Борец выступал в весовой категории до 130 кг. В решающем поединке он уступил венгру Ласцло Дарабосу и завоевал серебряную медаль первенства.