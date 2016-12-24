Ольга Куткина переизбрана Главой Теньгушевского района

В Теньгушевском районе 2 июля состоялась очередная сессия Совета депутатов. В работе сессии приняли участие заместитель Руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Дмитрий Борисов, председатель Госкомитета РМ по тарифам Алексей Рязанов, глава Теньгушевского муниципального района Ольга Куткина, а также главы сельских поселений, руководители правоохранительных органов, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций.

В повестке сессии стоял вопрос об избрании главы Теньгушевского района. Конкурс на замещение должности был объявлен в мае текущего года. На пост руководителя района претендовали три человека. Открытым голосованием депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ольги Куткиной, которая занимала должность главы Теньгушевского района с 2020 года.

От имени Главы Республики Мордовии Ольгу Куткину с переизбранием поздравил Дмитрий Борисов. - «Район активно участвует в реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны В.В. Путиным, значимых республиканских программах. Ведется ремонт дорог, общественных пространств, строится жилье, ремонтируются учреждения образования и культуры. Переизбрание свидетельствует о доверии и поддержке». Он поблагодарил Ольгу Куткину за большой вклад в развитие муниципалитета, стремление обеспечить благополучие жителей района и пожелал дальнейших успехов в работе.

В свою очередь, Ольга Владимировна поблагодарила за оказанное доверие, и отметила необходимость дальнейшей совместной работы.