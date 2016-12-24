В Мордовии проверили техническую готовность нового Межмуниципального комплекса по обработке отходов

1 июля была проверена техническая готовность к запуску площадки межмуниципального комплекса по обработке отходов, возведенного в Лямбирском районе Мордовии. Объект создан в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и рассчитан на сортировку 180 тысяч тонн ТБО в год.

Напомним, Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году в стране сортировались все твердые отходы, которые подлежат сортировке, и не менее четверти из них использовать вторично. На возведение МСК при поддержке Минприроды России и стратегического партнера республики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ППК «Российский экологический оператор» были получены федеральные средства в размере 1,2 млрд рублей. В общей сложности строительство инновационного мусоросортировочного комплекса обошлось в 2,3 млрд рублей.

Здесь будет работать несколько сортировочных линий с единой системой автоматического управления. Объект предназначен для приема твердых коммунальных отход, выборки и измельчения крупногабаритных отходов, сортировки вторичных ресурсов, производство альтернативного топлива. Технологический процесс сортировки имеет высокую степень автоматизации. Около 15 % отходов будет попадать в категорию возобновляемых ресурсов.

Важнейший элемент комплекса – линия по производству альтернативного топлива, которое активно используется в промышленной сфере. На изготовление РДФ-топлива будет направляться более трети всех отходов. В целом наличие такого современного комплекса положительно повлияет на экологическую обстановку в регионе.

На площадке комплекса Глава Мордовии Артем Здунов заслушал доклад о технической готовности МСК. Специалисты заверили, что оборудование прошло испытания и готово к работе, после чего выполнили его технический запуск.

Руководитель региона осмотрел зону загрузки твердых бытовых отходов и линии сортировки. Было отмечено, что на коммунальном предприятии будут работать около 300 человек. Уже сейчас ведется подбор персонала, который будет направлен на обучение.

Коммунальный объект обеспечен всеми необходимыми инженерными сетями. На завершающей стадии будут проведены работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. Глава республики обратил внимание на необходимость обеспечения всех мер безопасности на объекте, а также качественном проведении оставшихся видов работ.