Артём Здунов - участникам «Зарницы»: «Вы занимаетесь самым нужным делом для нашей страны»

Глава Мордовии Артём Здунов 17 мая приехал в Кочкуровский район на соревнования к участникам регионального этапа игры «Зарница 2.0».

«Зарница» - это флагманский проект Движения Первых, который соединил в себе наследие прошлого (военно-прикладные виды спорта) и современность (цифровые технологии и обновленное снаряжение). В республике в отборочных этапах игры приняли участие более 15 тысяч человек. Во всех районах прошли муниципальные этапы. Лучшие из лучших стали участниками регионального этапа, они поборются за право отстаивать честь республики на окружном уровне.

На площадке в Кочкуровском районе собрались 15 сильнейших команд. В числе их наставников - бойцы и ветераны специальной военной операции, представители силовых структур.

«Вы занимаетесь самым нужным делом для нашей страны, - обратился к участникам «Зарницы» Артём Здунов. - 15 команд - это очень много. Покажите свои умения и лучшие качества. Перенимайте опыт у наших бойцов».

С напутствием к ребятам также выступил начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия Андрей Каринкин. «Зарница» - это школа мужества, в которой формируются качества, нужные защитнику Отечества. Пусть победит сильнейший!» - сказал он.

«Зарница» предусматривает много испытаний, в их числе - военизированная эстафета, общевойсковая грамотность, строевая подготовка, основы российской государственности и военной истории, тактическая медицина, огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, выживание в экстремальных условиях, инженерное оборудование и маскировка позиций, тактическая подготовка. Участники игры выступят в роли командиров отрядов, операторов БПЛА, штурмовиков, политруков, военкоров, инженеров-сапёров и медиков.

«Я очень рада, что участвую в такой игре, - рассказала десятиклассница Вероника Дуденкова из школы № 24 г. Саранска. - В нашем отряде я являюсь медиком. В будущем хочу стать врачом. Уверена, что полученные здесь навыки мне очень пригодятся».

Важной частью соревнований является тактическая игра на местности, разработанная с учетом современных вызовов. Она проходит в условиях, максимально приближенных к реальности.

Глава республики осмотрел площадки для испытаний, пообщался с ребятами и наставниками. «Всё очень серьезно, по-настоящему», - отметил он.

Здесь же состоялось выездное заседание Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых Республики Мордовия.

Артём Здунов подчеркнул: очень важно поддерживать инициативы детей, помогать, тесно взаимодействовать. Хорошим инструментом для поддержки инициатив является грантовый конкурс Движения Первых. Мордовия здесь - в числе лидеров по числу поданных заявок, вошла в топ-10 регионов. Поддержано 12 заявок на 16 млн. рублей.

На заседании обсудили работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, планы по реализации интересных проектов. Сами школьники рассказали, чем они хотели бы заниматься, какие направления требуют экспертной и финансовой поддержки. Глава республики пообещал помочь с приобретением снаряжения и оборудования, необходимого для обучения. Также на заседании выступили участники и ветераны СВО. Прозвучало предложение создать координационный штаб игры «Зарница» - это позволит более оперативно и качественно заниматься подготовкой ребят к соревнованиям.