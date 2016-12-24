В Доме Республики обсудили итоги работы Управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области

Глава Мордовии Артём Здунов 28 апреля провел рабочее совещание с руководителем Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Виктором Кидяевым. Обсуждались итоги работы ведомства в минувшем году и задачи на текущий период.

Приоритетные направления для Управления – пресечение оборота недоброкачественной, в том числе фальсифицированной продукции, мониторинг безопасности продукции животноводства и растениеводства на территории республики. Было отмечено, что в 2024 году количество профилактических мероприятий в четыре раза превысило число контрольно-надзорных – это говорит о превентивном характере работы Россельхознадзора.

Только в рамках ветеринарного надзора сотрудниками ведомства проведено более 4,8 тысячи мероприятий, в том числе более 3,5 тысячи – профилактических. Для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции было отобрано более 500 проб.

Особое внимание Управление уделяет мониторингу социальных учреждений, регулярно берутся пробы используемых для питания продуктов. За год проверено 210 соцобъектов, а также продукция 54 поставщиков и 71 производителя.

Виктор Кидяев подчеркнул: Мордовия – благополучный субъект по инфекционным болезням животных и птиц. В частности, в рамках федерального эпизоотического мониторинга на территории региона за годы было отобрано 6200 проб.

В ходе встречи было также отмечено, что в минувшем году республика на 18 % увеличила экспорт товаров, подконтрольных Россельхознадзору.

На встрече обсудили дальнейшее взаимодействие регионального управления, Правительства республики и органов местного самоуправления.