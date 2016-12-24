SWITLAN и группа «Апрель» представят Мордовию в новом сезоне вокального конкурса «Звезда-2025»

5 апреля на телеканале «Звезда» стартует новый сезон вокального конкурса «Звезда-2025». Ежегодно конкурс дает возможность начинающим и уже состоявшимся исполнителям выйти на большую сцену, продемонстрировать свой талант и завоевать любовь аудитории. В проекте примут участие более 90 уникальных голосов из всех регионов нашей страны.

Мордовию на конкурсе представят SWITLAN и группа «Апрель». Оценивать выступления претендентов будет профессиональное жюри во главе с Виктором Дробышем.

В финал выйдут только 16 лучших исполнителей. Восемь - по решению жюри, и восемь - по итогам зрительского голосования. Поддержать своего фаворита можно будет на сайте зазвезду.рф начиная с первого эфира программы.

Конкурс проводится при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры Российской Федерации.