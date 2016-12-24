Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии

Артём Здунов и Министр сельского хозяйства России Оксана Лут 4 марта посетили ряд предприятий агропромышленного комплекса и инфраструктурных объектов в районах республики.



В комплексе «Тепличное», который входит в группу компаний «РОСТ», в прошлом году в защищенном грунте было выращено более 34 тысяч тонн овощей, а также ряд позиций - в открытом грунте.



Министру сельского хозяйства страны рассказали, что тепличный комплекс оснащен современным автоматизированными системами управления микроклиматом, полива, контроля роста и состояния растений. Технологии позволяют отказаться от использования химии - в теплицах комплекса живут шмели и другие насекомые, которые помогают выращивать чистый урожай и бороться с вредителями. Здесь функционируют собственные агрохим- и биолаборатории. На предприятии трудятся более 700 человек.



В Чамзинском районе гости побывали на предприятии «КомбиС» группы компаний «Хорошее дело». Оно занимается производством готовых кормов для животных, масел и жиров, хранением зерна. В конце прошлого года в эксплуатацию введена линия по изготовлению комбикорма производительностью 20 тонн в час. В проект было инвестировано 600 млн рублей. Сейчас также реализуется крупный инвестпроект - строительство элеваторного комплекса для хранения зерновых и масличных культур с объемом единовременного хранения 100 тыс. тонн зерна. Стоимость проекта - 1,8 млрд рублей, его планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.



Одно из важнейших направлений работы — повышение качества жизни в сельской местности. С 2020 года в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий в Мордовию направлено более 7 млрд рублей. В ходе рабочей поездки Министру сельского хозяйства РФ показали объекты социальной инфраструктуры, построенные или отремонтированные в рамках этой госпрограммы.



В поселке Комсомольский сейчас ведется строительство и реконструкция сразу двух важных сооружений. Строящийся многофункциональный социально-спортивный центр включит в себя не только бассейн на 32 посещения в смену, но и различные помещения для досуговых занятий. На строительство будет направлено более 357 млн рублей.



Дом культуры «Цементник» после реконструкции планируется открыть уже летом текущего года. Его концертный зал рассчитан на 250 человек, в ДК будут работать театральный кружок и кинозал. Кроме федерального финансирования в размере 260 млн рублей на ремонтные работы направлены средства градообразующего предприятия - «Мордовцемент».



В р.п. Атяшево Оксана Лут осмотрела социокультурный центр, он был открыт в 2022 году. В объект вложено более 246 млн рублей. В здании разместился бассейн, тренажерный зал и зал для греко-римской борьбы, пространство для проведения культурно-досуговых мероприятий для людей разных возрастов. В день спортивные помещения принимают до 900 человек. Здесь работает художественная студия и клуб для людей серебряного возраста.



«Нам всем очень нравится заниматься в клубе, а в таком прекрасном центре это приятнее вдвойне, - рассказали пенсионеры. - Активно участвуем в сдаче норм ГТО, занимаемся физической культурой, плетем маскировочные сети для наших бойцов».



Оксана Лут и Артём Зуднов поздравили женщин с наступающим Международным женским днем.



В Кемле Ичалковского района гостья осмотрела открытый в конце прошлого года после капремонта детский сад. Сооружение 1976 года постройки нуждалось в обновлении. Теперь детский сад просто не узнать! Все яркое, уютное и современные. Здесь и спортивный зал, и медпункт, и пищеблок, и агрокласс, который помогает воспитать в детях любовь к земле и сельскому хозяйству с самого раненного возраста. На прилегающей территории установлены теплица и метеостанция. В музыкальном зале звучали песни - ребята звонко приветствовали руководителей федерального ведомства и региона. Гости поблагодарили малышей за радушный прием.



В райцентре Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели также Центр культуры, где ведется реконструкция. Проект предусматривает полное обновление всех помещений, в том числе спортивного зала, инженерных коммуникаций, зрительного зала на 290 мест. В центре будет оборудован полноценный краеведческий музей. На все виды работ планируется направить 337 млн рублей - это, в том числе, средства сельхозпредприятий района.