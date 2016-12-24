Спектакль «Побег из ада» Мордовского нацтеатра вошел в «Золотой фонд театральных постановок России»

Экспертное жюри завершило работу над списком спектаклей, которые войдут в «Золотой фонд театральных постановок России». Союз театральных деятелей РФ создаст коллекцию телеверсий этих постановок, а оператор «Триколор» покажет их на канале собственного производства «Большой эфир».

К участию в отборе были приглашены профессиональные театры, в том числе независимые театральные проекты всех регионов страны. Из 300 отобранных спектаклей экспертное жюри, куда вошли авторитетные деятели искусства и культуры, телевидения и масс-медиа, а также специалисты по театральному искусству, определили победителей проекта.

Спектакль Мордовского национального драматического театра «Побег из ада» драматурга Валентины Мишаниной и режиссера Ольги Парфеновой был признан одним из лучших и включен в «Золотой фонд театральных постановок». Спектакль рассказывает о подвиге уроженца Мордовии Михаила Девятаева - легендарного летчика, Героя Советского Союза.

Перечень спектаклей «Золотого фонда театральных постановок России» опубликован на сайте СТД РФ.