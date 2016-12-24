Артём Здунов - на коллегии прокуратуры: «С таким напором мы со многими сложными задачами сможем справиться»

7 февраля в Саранске состоялось расширенное заседание коллегии республиканской прокуратуры, на котором подвели итоги работы за 2024 год и поставили задачи на предстоящий период.

В работе коллегии приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин, главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Анатолий Гулин, председатель Верховного суда РМ Валерий Кияйкин, руководители правоохранительных органов республики, региональные омбудсмены.

Прокурор Мордовии Сергей Лапин подчеркнул: работа прокуратуры была направлена на защиту прав граждан, интересов государства, укрепление законности и правопорядка. «В первоочередном порядке решались задачи оказания в полном объеме мер поддержки участникам СВО и членам их семей, повышения уровня социальной защищенности жителей республики. Мерами реагирования обеспечено выполнение гособоронзаказа. Пристальное внимание уделялось вопросам устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса, соблюдению законодательства в сфере экологии. Выявлено более 27 тысяч нарушений федерального законодательства. По требованиям и постановлениям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 7 тысяч должностных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждены десятки уголовных дел», - отметил прокурор республики.

В прошлом году в прокуратуру обратилось около 19 тысяч граждан. Наиболее актуальной оставалась сфера ЖКХ, поступило свыше тысячи обращений по вопросам некачественного предоставления коммунальных услуг, неправомерного начисления платы, ненадлежащего содержания общедомового имущества. Много жалоб поступило на нарушения трудовых прав, необеспечение необходимыми лекарствами, плохое качество дорог.

Всего в 2024 году защищены и восстановлены права почти 10 тысяч граждан.

В прошлом году удалось добиться беспрецедентного за последние 10 лет снижения задолженности по заработной плате.

В тесном взаимодействии с органами власти предпринимателям выплачено почти 600 млн рублей долгов по исполненным публичным контрактам, задолженность снизилась почти в 10 раз (к началу года ее размер составил около 65 млн рублей).

Обеспечено постоянное надзорное сопровождение нацпроектов. Пресечено более 600 нарушений закона, в том числе факты хищения бюджетных средств. По материалам прокуратуры возбуждены и расследованы ряд уголовных дел. Особое внимание уделялось соблюдению сроков и качеству работ. Все подрядчики, допустившие нарушение сроков исполнения контрактов по социальным объектам, оштрафованы на крупные суммы. В отношении грубых нарушителей приняты более жесткие меры, ряд организаций по требованию прокуратуры включены в реестр недобросовестных поставщиков. Это означает, что в ближайшие два года они лишены возможности участвовать в госзакупках.

В республике почти на 40 % уменьшилось число выявленных преступлений коррупционной направленности, на четверть – фактов взяточничества.

Актуальной проблемой, требующей особого внимания, прокурор назвал рост киберпреступлений. Ущерб от них уже превысил 600 миллионов рублей. «Мошенники с каждым разом применяют все более изощренные методы обмана людей, поэтому мы обязаны принять максимально эффективные меры для защиты населения. В первую очередь, требую обеспечить принципиальный надзор за качеством расследования уголовных дел данной категории, чтобы следственные действия проводились качественно и оперативно, с соблюдением процессуальных сроков и с учетом прав граждан. Также требую активизировать исковую работу по расторжению заключенных обманутыми потерпевшими кредитных договоров. И надо более пристальное внимание обратить на проблему незаконного телефонного трафика, активнее использовать полномочия по привлечению операторов связи к административной ответственности», - сказал прокурор.

Глава республики отметил значительный вклад органов прокуратуры в выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации. «Мы держим на особом контроле соблюдение прав военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, ветеранов боевых действий, членов семей участников специальной военной операции. Градус ответственности попрошу здесь не снижать. Благодаря нашему межведомственному взаимодействию различные жизненные ситуации военнослужащих оперативно находят правовое решение», - сказал Артём Здунов.

Глава республики подчеркнул: серьезной проблемой остается рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Раскрывать эти преступления сложно, потому что мошенники зачастую находятся за пределами страны. «Здесь только профилактическая работа может спасти. Поэтому и университет, и молодежные организации должны активнее подключаться к этой работе», - сказал Артём Здунов.

Очень важное направление борьбы с преступностью - противодействие коррупции. «Мы продолжим работу по наведению порядка в сфере закупок», - подчеркнул Глава Мордовии. Благодаря контролю за этим направлением уже удалось сэкономить десятки миллионов рублей, которые направляются на решение важных социальных задач.

Руководитель региона поблагодарил органы прокуратуры за эффективное взаимодействие по выявлению правонарушений в сфере ЖКХ. «Благодаря этому в тонусе себя чувствуют и управляющие компании, и ТСЖ. Поэтому работу здесь продолжим», - сказал Артём Здунов.

Многое сделано по защите прав предпринимателей и поступлению налогов в бюджет. «У нас научились платить налоги благодаря мощнейшей работе правоохранительного блока. Потому что все одинаковы перед законом, - отметил Глава Мордовии. - Но это не сократило приток бизнеса в республику. Я вижу: прокуратуре у нас доверяют».

Подводя итоги совместной работы, руководитель региона подчеркнул: «С таким напором мы со многими сложными задачами сможем справиться».

На коллегии также выступили Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин и главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин.