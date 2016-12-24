В Минстрое России состоялась рабочая встреча Ирека Файзуллина с Главами Мордовии и ДНР Артёмом Здуновым и Денисом Пушилиным

Вопросы создания и развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, прохождение отопительного периода, а также интеграцию воссоединенных регионов России в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» обсудили в Минстрое РФ 6 февраля. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин встретился с Главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым и Главой ДНР Денисом Пушилиным.

С 2025 года началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». В новый нацпроект интегрированы показатели, в том числе для воссоединенных субъектов на уровне всех регионов России.

Важным вопросом для обсуждения стала работа регионов-шефов на территории новых субъектов страны. Сегодня в рамках шефской помощи продолжается восстановление жилья и инфраструктуры, регионы-шефы также оказывают помощь в части благоустройства и создания комфортных общественных пространств.

Что касается прохождения отопительного сезона, на текущий момент он проходит в штатном режиме. Для успешного прохождения ОЗП в новых регионах были сформированы аварийно-восстановительные бригады, которые функционируют в постоянном режиме.

Во встрече также принял участие сенатор РФ Александр Волошин.