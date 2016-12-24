В Мордовии с начала этого года 356 родителей детей с инвалидностью вышли на пенсию досрочно

Такие данные приводит Отделение Социального фонда по Мордовии.

Родители и опекуны детей с инвалидностью имеют право выйти на пенсию досрочно. С начала года Отделение Социального фонда по Мордовии назначило пенсию по этому основанию 356 родителям, проживающим в республике.

Мамы детей с инвалидностью имеют право выйти на пенсию в 50 лет при условии воспитания ребенка до 8 лет, а папы — в 55 лет. При этом неважно, в каком именно возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался.

Для опекунов пенсионный возраст снижается на один год за каждые полтора года опеки, но не более, чем на пять лет в общей сложности. Важное условие — опекунство должно быть установлено до того, как ребенку исполнится 8 лет.

Кроме того, для назначения пенсии досрочно родителям (опекунам) в 2024 году необходимо иметь не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента (с 2025 года — не менее 30), а также не менее 15 лет страхового стажа для женщины и не менее 20 лет для мужчины.

Право выхода на страховую пенсию по старости досрочно предоставляется одному из родителей ребенка с инвалидностью. В то же время сначала ее может оформить мама, а затем отец, но при условии, что мать откажется от этой пенсии или перейдет на другой ее вид. Например, женщина оформила пенсию в 50 лет и затем, при достижении общеустановленного пенсионного возраста, перешла на страховую пенсию по старости на общих основаниях, то после этого на пенсию досрочно в 55 лет может выйти отец.

Если в семье воспитывается несколько детей с инвалидностью, то воспользоваться этим правом одновременно смогут оба родителя, оформляя документы на разных детей.