Артём Здунов: «Машиностроители республики куют важнейшие показатели валового регионального продукта»

В Доме Республики 1 октября чествовали работников отрасли машиностроения. С профессиональным праздником машиностроителей Мордовии поздравил Глава республики Артём Здунов.

«Машиностроение – это базовая отрасль экономики любого региона и страны, сердцевина индустрии. Именно машиностроители республики, а это более 20 тысяч человек, занятых на наших заводах, куют важнейшие показатели валового регионального продукта. Наши предприятия достойно справляются с вызовами времени и уверенно идут вперед», - подчеркнул руководитель региона.

Было отмечено, что за восемь месяцев текущего года рост объемов производства в республике составил почти 120 %. Самый весомый вклад в развитие машиностроительного комплекса вносят «Рузхиммаш» (объем производства по итогам 8 месяцев составил свыше 47 млрд рублей, а темп роста – 135 %) и производители кабельной продукции – доля их продукции превышает 30% от общего объема промышленных предприятий. Отличные показатели у металлургов, приборостроителей, станкостроителей и производителей электрического оборудования.

Глава Мордовии отметил важность повышения производительности труда, внедрения принципов бережливого производства, создания более комфортных условий для работников. Один из важных инструментов – федеральный проект «Профессионалитет». В республике создано шесть отраслевых кластеров, существенно обновили материальную базу учебных учреждений. Это позволяет повышать престиж рабочих профессий и вести целевую подготовку кадров. Серьезное внимание предстоит уделить развитию особой экономической зоны и работе с зарубежными партнерами.

«В современных условиях ответственность каждого директора завода, каждого конструктора, инженера и труженика приобретает особый смысл. Мы работаем для себя, для мирной жизни, но в первую очередь для фронта, - отметил Артём Здунов. - От того, насколько уверенно и ритмично будут работать наши заводы внутри страны, напрямую зависит безопасность на внешних рубежах и уверенность людей в завтрашнем дне. Я благодарю каждого из вас за преданность профессии и самоотверженный труд».

Глава региона вручил высокие награды, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – генеральному директору «103 арсенала» Дмитрию Холодову и начальнику цеха предприятия Сергею Алексееву, токарю АО «Медоборудование» Михаилу Макарову.

За достигнутые трудовые успехи почетной грамотой Президента РФ награжден фрезеровщик Рузаевского завода химического машиностроения Олег Кильдишов, благодарностью Президента России – фрезеровщик Ковылкинского электромеханического завода Андрей Колдин.

Награды работникам отрасли машиностроения вручили также Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин и заместитель Председателя Правительства республики Батыр Эмеев.