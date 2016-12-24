В Саранске задержали первого вице-мэра по подозрению в получении взяток в особо крупном размере

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в столице Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы городского округа Саранск - директора Департамента городского хозяйства администрации. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере. Должность первого вице-мэра Саранска занимал 34-летний Илья Соколов

По версии следствия, подозреваемый получил взятку в размере более 6,7 млн рублей от представителей муниципального и коммерческого предприятий за продвижение интересов данных организаций в виде заключения выгодных договоров по содержанию и благоустройству улиц Саранска, своевременную приемку выполненных работ и их оплату. Денежные средства с августа 2023-го по май 2024 года перечислялись частями на счет фирмы, подконтрольной фигуранту.

Подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ по РМ, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

В отношении двух взяткодателей возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки. Следователи СК продолжают проводить следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.