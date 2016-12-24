В Саранске 20 апреля на площадке МГУ им. Н. П. Огарева пройдет Тотальный диктант

Тотальный диктант — всемирная просветительская акция, которая в этом году состоится в субботу, 20 апреля в 14:00. Местом ее проведенияв Саранске станет 406 аудитория Главного корпуса МГУ им. Н. П. Огарева (ул. Большевистская 68/1). Диктант можно будет написать без предварительной регистрации.

В год двадцатилетия акции автором текста для диктанта стала прозаик, эссеист, редактор и журналист Анна Матвеева. В Саранске диктант прочтет бессменный «диктатор» проекта в регионе, авторитетный филолог региона —профессор кафедры русского языка МГУ им. Н.П. Огарева Вера Киржаева.

Написать диктант можно и онлайн. Для этого в день проведения акции нужно зайти на сайт totaldict.ru, нажать кнопку «Написать диктант» и выбрать удобный для себя формат: трансляцию или запись диктовки. Диктант пишется в специальном «окне» сайта, а по завершении отправляется на проверку.

Оценки за очный и онлайн-диктант появятся в личных кабинетах на сайте акции.

Мордовский университет приглашает всех желающих проверить свою грамотность 20 апреля на площадке МГУ им. Н.П. Огарева. Для пропуска на площадку при себе необходимо иметь паспорт.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 20 лет акция приобрела всемирный масштаб - ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира.

В 2023 году мероприятие собрало на своих площадках и онлайн по всему миру более 450 тысяч человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Андрей Геласимов, Марина Степнова.