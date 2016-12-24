Сведения о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборной агитации

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Выборы 2024

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«Шумбрат, Мордовия!»

В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества

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