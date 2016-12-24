В Мордовии начинающий водитель на «Ауди А4» едва не угробил себя в ДТП с фурой

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По информации Госавтоинспекции республики, 14 ноября на дороге в Старошайговском районе начинающий водитель учинил ДТП с фурой при выезде на «встречку».
Как сообщается, около 11 часов дня 18-летний водитель автомашины «Ауди А4» (стаж у молодого человека с 2023 года), при движении со стороны Краснослободска в направлении Саранска выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком «ДАФ FT XF105».
В результате ДТП парня из иномарки с различными травмами госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу № 4, у него взяли кровь на анализ. Установлено, что 63-летний мужчина за рулем большегруза находился трезвым.
Отмечается, что начинающий водитель «Ауди» в этом году уже успел 5 раз отметится штрафным превышением скорости.
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