В Саранске 12 июня запустят фонтан «Звезда Мордовии» на площади Тысячелетия

Глава Мордовии Артём Здунов 2 июня провел рабочее совещание по вопросам развития Саранска. В нем приняли участие и.о. Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев и глава городского округа Саранск Владимир Быков.

Основными темами для обсуждения стали вопросы благоустройства городских территорий. В частности, речь шла о проведении ремонта площади Тысячелетия. Работы здесь разбиты на два этапа, первый планируется выполнить до Дня города. 12 июня будет запущен и фонтан «Звезда Мордовии». Однако Владимир Быков отметил, что до окончания работ по благоустройству площади фонтан будет работать не на постоянной основе. Также в скором времени подрядчики приступят к благоустройству территории, прилегающей к Кафедральному собору святого праведного воина Феодора Ушакова. Здесь работы будут вестись до августа текущего года.

По поручению Главы республики сейчас активно ведется наполнение активностями территории, прилегающей к стадиону «Мордовия Арена» и набережной реки Инсар. Было также отмечено, что здесь уже смонтирован скейт-парк и модульный памп-трек, на очереди – корт для падел-тенниса. Все площадки будут с открытым доступом для жителей Саранска.

Артём Здунов отметил, что можно организовать проведение на скейт-парке занятий с инструкторами: «Дайте возможность бизнесу использовать некоторые часы на площадке для занятий с детьми. При этом должно быть обеспечено полное соблюдение техники безопасности».

Еще одно важное направление – капремонт водовода в северо-западной части Саранска, он запланирован на 2025-2026 годы. Инженерная система протяженностью 6,7 км построена в 1970-х – 80-х годах, и в последние годы участились аварийные ситуации. Замена участков водовода позволит улучшить качество холодной воды, подаваемой с насосной станции второго подъема Пензятского водозабора, более чем для 212 тысяч жителей Саранска.

Глава Мордовии подчеркнул необходимость соблюдения сроков проведения работ и контроля за качеством ремонта.