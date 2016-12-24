На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между Минэкономики Мордовии и Минэкономразвития Херсонской области

14 июня в ходе работы делегации Мордовии на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение об укреплении социально-экономических связей между республикой и Херсонской областью.

В подписании документа приняли участие и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин и и.о. Министра экономического развития Херсонской области Константин Костин.

«Соглашение – очередной шаг на пути к сотрудничеству, наши регионы уже знакомы друг с другом. Уже сегодня мы ведем совместную работу с коллегами из Херсонской области по нескольким направлениям. Этот регион — наш важный партнер, а заключением соглашения мы укрепляем существующие взаимоотношения», - отметил Иван Горин.

Документ нацелен на дальнейшее совместное развитие культуры, образования, здравоохранения, транспорта. Также будут конкретизированы основные направления сотрудничества, сформирован перечень совместных программ и проектов, выработаны взаимосогласованные решения в области социально-экономической политики, направленные на повышение конкурентоспособности и устойчивого развития экономик обеих территорий.

Подписание соглашения состоялось на стенде Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). В рамках работы форума на площадке АИРР запланировано более 70 деловых встреч в сфере экономики и развития территорий. Республика Мордовия является участником Ассоциации инновационных регионов России с 2010 года.