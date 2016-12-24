В Саранске суд отправил на зону менеджера компании по продаже пластиковых окон и дверей

34-летняя жительница Саранска была признана виновной в двух десятках эпизодах мошенничества. По данным МВД по РМ, менеджер салона-магазина окон и дверей похитила у заказчиков свыше полутора миллионов рублей.

Как было установлено в ходе расследования, женщина похищала у клиентов денежные средства, которые они вносили в качестве предоплаты за товар. Преступления были совершены в период с августа по декабрь 2021 года.

Потерпевшие делали заказы в салоне «Призма» и передавали менеджеру различные суммы в размере от 10 до 150 тысяч рублей. При этом злоумышленница составляла фиктивные кассовые ордера, которые выдавала клиентам, однако в кассу организации денежные средства она не вносила, а просто прикарманивала и тратила на личные нужды. Так и не дождавшись доставки товара, обманутые граждане обратились в полицию.

От действий «оконщицы» пострадал 21 житель Мордовии. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 1 миллион 560 тысяч рублей.

Свою вину в совершенных преступлениях женщина признала полностью. До суда в отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Приговором ей было назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.