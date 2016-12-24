11 августа в Доме Республики под председательством Главы Мордовии прошло очередное заседание оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Артём Здунов отметил, что заболеваемость в республике выросла более чем в два раза.

«В сутки в среднем фиксируется 45 новых случаев заражения. Дальнейшее развитие эпидобстановки будет зависеть от принимаемых профилактических мер. Уровень коллективного иммунитета по республике составляет всего 13,9 %. Это крайне низкий показатель!» - сказал руководитель региона.

Вице-премьер Галина Лотванова отметила, что активный рост заболеваемости идет со стороны Москвы и Московской области.

«В шести районах заболеваемость выше среднереспубликанских показателей – это Ельниковский, Лямбирский, Ковылкинский, Большеберезниковский, Атяшевский районы и городской округ Саранск, - подчеркнула она. - Основная нагрузка сейчас легла на амбулаторное звено. За неделю количество вызовов врачей увеличилось в республике на 30%, а в Саранске - на 54%».

Почти половина больных ковидом в стационарах – это люди в возрасте 60 лет и старше. Было особо отмечено, что в реанимациях сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад, это подтверждает необходимость своевременной ревакцинации. Пока же коллективный иммунитет в Мордовии продолжает снижаться, в Саранске, в Лямбирском и Зубово-Полонском районах он опустился ниже 10%.

Руководитель Роспотребнадзра по Мордовия Татьяна Харитонова подчеркнула, что действующие штаммы омикрона отличаются высокой заразностью и относительно легкой переносимостью, но крайне опасны для людей невакцинированных, носителей хронических заболеваний и людей категории 65 лет и старше.

Кроме того, наступает время и для прививочной кампании против гриппа. В регион поступит 122 тысячи доз такой вакцины для взрослого населения, а в начале сентября – для детей.

Министр здравоохранения РМ Олег Маркин подчеркнул, что сейчас самое подходящий период, чтобы вакцинироваться, причем одновременно это можно сделать и против коронавируса, и против гриппа.

«В текущем сезоне прогнозируется распространение трех новых штаммов гриппа, иммунитет против которых у населения полностью отсутствует. В поступившей вакцине защита от этих штаммов есть», - отметил Олег Маркин.

Перед руководителями предприятий республики поставлена задача обеспечить вакцинацию трудовых коллективов.