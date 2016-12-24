Артём Здунов в День Великой Победы: «Мы защищаем интересы нашего многонационального народа и всего человечества»

В День Победы в Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Впервые за два года эпидемиологическая обстановка позволила организовать все торжества масштабно и в традиционном, очном, формате.

Эпицентром проведения праздника стала площадь Победы в Саранске, где состоялся торжественный митинг. Поклониться участникам и свидетелям страшных событий тех лет, сказать спасибо поколению победителей, вспомнить тех, кого нет с нами, пришли горожане и гости столицы Мордовии.

Перед началом митинга-реквиема Глава Мордовии, секретарь Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия» Артём Здунов подошёл к ветеранам и труженикам тыла. Он пожал героям руки и высказал слова благодарности за спасенный от нацизма мир, за свободу и независимость нашей Родины.

Из Мордовии в 1941-м на фронт ушли более 240 тысяч человек, больше половины из них не вернулись. На территории республики формировались и дислоцировались воинские части, военные учебные заведения, было развернуто 14 госпиталей, для обслуживания авиачастей построено более 20 аэродромов. Солдаты защищали Родину на передовой, старики, женщины и дети – в тылу. Всё, что могла, республика отдавала фронту.



Открывая торжественный митинг, Глава Мордовии поздравил собравшихся с Великим днём в истории в нашей страны: «77 лет назад мы отстояли родное Отечество, освободили от фашизма многие страны и народы. Уроженцы нашей республики совершали героические подвиги на всех фронтах: при защите Брестской крепости, обороне Москвы, Ленинграда, Севастополя, в боях под Сталинградом и на Курской дуге, при освобождении союзных республик Украины, Белоруссии и всей Европы. Труженики тыла, невзирая на нужду и голод, ковали Победу у станков, в полях, на Сурском рубеже и в госпиталях. Вместе с женщинами и стариками тяжелую ношу в тылу несли быстро повзрослевшие дети войны. У Вечного огня, мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, кто восстанавливал народное хозяйство после её завершения. Всё это сделано ради нас, ради наших детей, ради будущих поколений победителей!».



Руководитель республики отметил, что сегодня как никогда важно рассказывать своим детям и внукам о подвиге наших отцов и дедов, о героях, отвоевавших Победу.



«Спустя много лет, когда нацизм снова начинает поднимать голову, при равнодушии и потворстве западных стран, мы защищаем интересы нашего многонационального народа и всего человечества. Верховный главнокомандующий Российской Федерации, Президент России Владимир Владимирович Путин назвал героями всех участников специальной военной операции по освобождению народов Украины. И каждому бойцу, их родным и близким, очень нужна наша поддержка», - подчеркнул Глава Мордовии.



Он поблагодарил жителей Мордовии за бескорыстную помощь, оказываемую гостям республики из Донбасса, Луганска и Мариуполя.



К монументу воинам-уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, были возложены цветы. После торжественного митинга на площади Победы состоялся праздничный парад, участники которого шествием прошли по центральным улицам города на Мемориальное кладбище для участия в панихиде и возложения цветов к монументу «Скорбящая Мать» и братским могилам воинов, скончавшихся от ран в госпиталях Саранска.