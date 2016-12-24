«Чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Russia - это первый шаг к трудоустройству и хорошей заработной плате»

25 ноября в Доме Республики Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов провели совещание по вопросам подготовки к Финалу Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Саранске в 2022 году.

Напомним, Мордовия получила право на проведение этого большого всероссийского мероприятия по профессиональному мастерству по результатам конкурсного отбора. Между Правительством Республики Мордовия и Агентством Ворлдскиллс Россия подписано соглашение о сотрудничестве по организации и проведению Нацфинала WorldSkills Russia-2022 в дистанционно-очном формате.

Первенство объединит участников из всех регионов страны и пройдет в Саранске с 24 по 28 мая 2022 года по более чем 20 компетенциям. В том числе, впервые в программу соревнований будет включена компетенция «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения» - эта инициатива республики была поддержана Агентством. С 30 мая по 2 июня состоится Форум экспертов, лидеров и организаторов мероприятий движения Ворлдскиллс Россия.

Генеральный директор Агентства Ворлдскиллс Россия Роберт Уразов подчеркнул, что Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) дает возможность не просто показать, как выглядят современные профессии, но и оценить образовательные системы регионов.

«Чемпионат позволяет очень быстро интегрировать все новые решения, которые появляются на рынке труда, у технологических компаний, в бизнесе. И это дает возможность готовить кадры по-другому, - отметил он. - Недавно вышло поручение Президента по привлечению Ворлдскиллс Россия для реализации программ профессиональной подготовки кадров в целях обеспечения занятости молодежи. Наработки, которые используются на чемпионате, экспертное сообщество, стандарты используются нами для переподготовки людей, которые теряют работу или хотят ее поменять. Например, в рамках нацпроектов в этом году мы переучим 56 тысяч граждан, которые имеют риски потерять свою работу».

Оргкомитет Нацфинала WorldSkills Russia возглавил Глава Мордовии Артём Здунов. Он отметил, что раньше такие мероприятия проводились только в крупных городах, и вот теперь эстафету принимает небольшой, но гостеприимный Саранск. «К нам приедут свыше 2 тысяч экспертов из разных отраслей – и это большой потенциал для развития туризма, мы будем стремиться, чтобы наши гости могли рассказать всем, что есть Мордовия, есть гостеприимство, есть высокое качество обслуживания, - сказал Артём Здунов. – Но самое главное – это профессиональные компетенции, мы в них очень хорошо представлены: от ремонта автомобилей, сельхозтехники до робототехники и пищевого кластера, который мы развиваем. Каждый участник финала чемпионата получит возможность показать себя как профессионала на уровне РФ, а потом может выйти и на чемпионаты Европы и мира. Это хорошие рабочие специальности, это первый шаг к трудоустройству и достойной заработной плате».