Из-за пожара в Мордовском заповеднике в городе Саров вновь введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации повторно введен на территории закрытого города Саров Нижегородской области из-за пожара в Мордовском заповеднике. Об этом сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра.

«По информации оперативного штаба, 19 августа из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовского заповедника распространился на территорию ЗАТО Саров. Глава Сарова ввел режим ЧС для привлечения дополнительных ресурсов», - указывается в сообщении.

При этом несколько очагов возгорания зафиксированы уже в пределах города. - «Основные работы развернуты в районе 3 завода, чтобы не подпустить огонь к промышленной зоне. К бригадам Специального Управления федеральной противопожарной службы МЧС России идет наращивание сил и средств. Работают два пожарных поезда. Подключена авиация: Ил-76 Росгвардии и вертолет Ми-8».

Быстрое распространение огня привело к тому, что поезд из Сарова не выехал в Москву.

Напомним, что из-за пожара в Мордовском заповеднике 7 августа в городе Саров уже вводился режим чрезвычайной ситуации. Через два дня было объявлено, что очагов возгорания в пределах города нет, после чего режим ЧС был отменен.