Из-за пожара в Мордовском заповеднике в городе Саров вновь введен режим ЧС

Клиентам КС Банка
Ответы на наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию
Режим чрезвычайной ситуации повторно введен на территории закрытого города Саров Нижегородской области из-за пожара в Мордовском заповеднике. Об этом сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра.
«По информации оперативного штаба, 19 августа из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовского заповедника распространился на территорию ЗАТО Саров. Глава Сарова ввел режим ЧС для привлечения дополнительных ресурсов», - указывается в сообщении.
При этом несколько очагов возгорания зафиксированы уже в пределах города. - «Основные работы развернуты в районе 3 завода, чтобы не подпустить огонь к промышленной зоне. К бригадам Специального Управления федеральной противопожарной службы МЧС России идет наращивание сил и средств. Работают два пожарных поезда. Подключена авиация: Ил-76 Росгвардии и вертолет Ми-8».
Быстрое распространение огня привело к тому, что поезд из Сарова не выехал в Москву.
Напомним, что из-за пожара в Мордовском заповеднике 7 августа в городе Саров уже вводился режим чрезвычайной ситуации. Через два дня было объявлено, что очагов возгорания в пределах города нет, после чего режим ЧС был отменен.
Поделиться в соц. сетях:
Ответы на наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию
Артём Здунов провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ
В Ковылкино сотрудников ГИБДД поймали на взятке
В Саранске открылся первый Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания
Футбольный клуб «Саранск» разгромил «Знамя» и стал лидером таблицы
Подопечные Ярослава Мочалова пропустили первыми, но смогли отыграться
Работу Дениса Гришенкова из Мордовии оценили на фестивале «ФормART» в Приволжском федеральном округе
В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах
В республике прошло заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
Об этом на сессии Госсобрания РМ заявил Владимир Грибанов