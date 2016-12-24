За сутки в Мордовии выявлено 45 случаев коронавируса, 40 человек выписаны с выздоровлением

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В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай.
В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умерла денщина, 1947 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ИБС, гипертоническая болезнь.
За период пандемии в республике зафиксировано 17973 случая коронавируса. 15931 человек выздоровел. 164 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 2 марта из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
697 человек на стационарном лечении;
2164 человека под наблюдением дома.
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