За сутки в Мордовии выявлено 45 случаев коронавируса, 40 человек выписаны с выздоровлением

Репортер

В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай. 

В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умерла денщина, 1947 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ИБС, гипертоническая болезнь.

За период пандемии в республике зафиксировано 17973 случая коронавируса. 15931 человек выздоровел. 164 человека умерли от коронавируса как основной причины. 

По данным на 2 марта из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

697 человек на стационарном лечении;

2164 человека под наблюдением дома.

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