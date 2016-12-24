За сутки в Мордовии выявлено 66 случаев коронавируса, 61 человек выписан с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (36); Рузаевском районе (7); Большеберезниковском районе (5); Лямбирском районе (4); Ичалковском районе (3); Чамзинском, Торбеевском, Ковылкинском районах (по 2); Ромодановском, Кадошкинском, Зубово-Полянском, Атюрьевском, Ардатовском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 9 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 71 год. Моложе 30 лет - 21 человек, в том числе трехлетний ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 7924 случая коронавируса, 6588 человек выздоровели, 50 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 25 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 642 человека на стационарном лечении;

- 1 091 человек под наблюдением дома.