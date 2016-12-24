Президент России подписал Указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по изменениям в Конституции

«За гранью цинизма»
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
На голосование будет выставлен вопрос в такой формулировке: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» При этом Владимир Путин отметил, что будет учитываться развитие эпидемиологической ситуации в стране: «Мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан».
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
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