Владельцев автомобилей марки УАЗ и ГАЗ-69 приглашают принять участие в параде 75-й годовщины Дня Победы

Владельцев автомобилей марки УАЗ и ГАЗ-69 приглашают принять участие в параде 75-й годовщины Дня ПобедыНовости
КУ городского округа Саранск «Транспортное управление городского округа Саранск» обращается с просьбой ко всем жителям Саранска и Республики Мордовия, являющимся владельцами автомобилей марки УАЗ и ГАЗ-69 со съемным верхом, принять участие в торжественном параде ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая текущего года.
В 75-ю годовщину Великой Победы вы можете отдать дань почтения и внести свой вклад в сохранение памяти о тех, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья и подарил нам мир!
По вопросам участия можно обратиться по телефонам: 47-29-86, 47-20-84.
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