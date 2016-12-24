Владельцев автомобилей марки УАЗ и ГАЗ-69 приглашают принять участие в параде 75-й годовщины Дня Победы

КУ городского округа Саранск «Транспортное управление городского округа Саранск» обращается с просьбой ко всем жителям Саранска и Республики Мордовия, являющимся владельцами автомобилей марки УАЗ и ГАЗ-69 со съемным верхом, принять участие в торжественном параде ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая текущего года.

В 75-ю годовщину Великой Победы вы можете отдать дань почтения и внести свой вклад в сохранение памяти о тех, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья и подарил нам мир!

По вопросам участия можно обратиться по телефонам: 47-29-86, 47-20-84.