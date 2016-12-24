Под прокурорским началом будет теперь жить и работать Зубово-Полянский район Мордовии

Вопрос об избрании нового муниципального руководителя был рассмотрен на очередной сессии райсовета.

Депутаты единогласно поддержали предложенную кандидатуру Владислава Поршина. «Владислав Алексеевич хорошо знает местную специфику: родился в поселке Озерный, получил юридическое образование, в 2010-м стал районным прокурором, с декабря 2019-го в качестве первого заместителя исполнял обязанности главы района», - отметил участвовавший в работе сессии Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин.

По словам спикера республиканского парламента, одна из самых отдаленных ее территорий сохраняет положительную динамику. Увеличиваются объемы отгрузки продукции, растут собственные доходы, по результатам реализации инвестиционных проектов создано около 200 рабочих мест.

Другое дело, что все эти позитивные тенденции обеспечиваются лишь одним предприятием - «Плайтеррой». Потому в числе приоритетов было названо ускоренное развитие других производств, прежде всего - сельскохозяйственных, а также строительной сферы. Первоочередной задачей при этом остается повышение доходов и уровня жизни населения.

Следует напомнить, что прежний Зубово-Полянский глава Сергей Сурдин, возглавлявший район на протяжении десяти с половиной лет, ушел в отставку в январе текущего года. Полномочия он сложил «по собственному желанию».