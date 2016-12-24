Под прокурорским началом будет теперь жить и работать Зубово-Полянский район Мордовии

Новости

Вопрос об избрании нового муниципального руководителя был рассмотрен на очередной сессии райсовета.

Депутаты единогласно поддержали предложенную кандидатуру Владислава Поршина. «Владислав Алексеевич хорошо знает местную специфику: родился в поселке Озерный, получил юридическое образование, в 2010-м стал районным прокурором, с декабря 2019-го в качестве первого заместителя исполнял обязанности главы района», - отметил участвовавший в работе сессии Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин.

По словам спикера республиканского парламента, одна из самых отдаленных ее территорий сохраняет положительную динамику. Увеличиваются объемы отгрузки продукции, растут собственные доходы, по результатам реализации инвестиционных проектов создано около 200 рабочих мест.

Другое дело, что все эти позитивные тенденции обеспечиваются лишь одним предприятием - «Плайтеррой». Потому в числе приоритетов было названо ускоренное развитие других производств, прежде всего - сельскохозяйственных, а также строительной сферы. Первоочередной задачей при этом остается повышение доходов и уровня жизни населения.

Следует напомнить, что прежний Зубово-Полянский глава Сергей Сурдин, возглавлявший район на протяжении десяти с половиной лет, ушел в отставку в январе текущего года. Полномочия он сложил «по собственному желанию».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Азартный доход

Доходы владельцев нелегального игорного бизнеса исчислялись десятками миллионов рублей Следственный комитет России продолжает...
Были б деньги…

В Мордовии оценили уровень финансовой грамотности населения

Сделать правильный выбор

Нежданно-негаданно в Саранске разгорелся конфликт между сторонниками общественных пространств, предложенных для благоустройства в 2021 году.

Загадочная гибель школьника

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по факту загадочной гибели в Саранске 16-летнего подростка. Трагедия произошла в День всех...

Конкурс красоты

№4  Анастасия

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу