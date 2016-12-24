Мэр Саранска Петр Тултаев: «Тепла у меня в кабинете нет. Когда будет - еще не решено»

Теплоснабжение многоквартирных домов - с этого актуального вопроса началось оперативное совещание в мэрии Саранска в минувший понедельник.

Первым о ситуации рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков. Он сообщил, что с начала отопительного сезона, стартовавшего в столице Мордовии 24 сентября, от жителей района поступило 3217 заявок по качеству теплоснабжения, 2911 из которых уже выполнено, осталось - 306.

«Были вопросы по работе теплопункта в 8-м микрорайоне, в юго-западной части города: в связи с проблемами давления теплоносителя происходило завоздушивание стояков. Также были отключения на улицах Мордовской, Гайдара, - отметил Сергей Мальченков. - Причина в том, что у АО «СаранскТеплоТранс» возникали аварийные ситуации, подача тепла в МКД прекращалась и, как следствие, при перезапуске системы происходило завоздушивание. Управляющим компаниям затем приходилось заново налаживать работу системы теплоснабжения МКД. Из-за нестабильного давления на теплопункте было много заявок от жителей корпусов 1, 2, 3 дома № 13 по улице Косарева. В настоящее время работа теплопункта нормализовалась».

От жителей Пролетарского района с начала отопительного сезона поступило 2524 заявки, из них выполнено 2170 заявок, оставшиеся находятся в работе. «Основная масса заявок поступает от жителей домов, находящихся в районе рынка «Ринг». Вся проблема - в работе теплопункта, от которого подается тепло в эти многоквартирные дома, - пояснил глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин. - Управляющие компании ведут работу по заявкам жителей и в выходные дни. Много отключений из-за аварий на теплотрассах, а каждое из них влечет за собой прекращение подачи тепла в дома. Также в Пролетарском районе много разрытий на коммуникациях АО «СаранскТеплоТранс».

В диспетчерские службы Саранска на некачественное теплоснабжение пожаловалось 2020 жителей Ленинского района, 1086 заявок выполнено. «Из-за неустойчивой работы теплопунктов нет стабильного теплоснабжения некоторых МКД. С начала отопительного сезона АО «СаранскТеплоТранс» произвело 38 аварийных разрытий в Ленинском районе. Если взять последнюю неделю, то у нас в Ленинском районе было 11 отключений из-за аварийных ситуаций на сетях «СаранскТепло-Транса», а это около 100 многоквартирных домов! Последний пример - из-за аварии на сетях АО «СаранскТеплоТранс» отключили тепло в котельной по адресу: улица Московская, 48А, - рассказал глава администрации Ленинского района Александр Юткин. - Управляющая компания от жильцов узнала, что нет тепла в домах с утра, а от ресурсоснабжающей организации в управляющую компанию информация об отключении поступила значительно позже. Хотя представители «СаранскТеплоТранса» всегда уверяют, что они ликвидируют аварийные ситуации за три часа, но управляющим компаниям после включения тепла необходимо время, чтобы нормализовать теплоснабжение в доме - по сути, это новый перезапуск системы отопления».

«Если так много отключений, а соответственно отсутствует теплоснабжение в домах, то это должно отображаться и в квитанциях на оплату по строке «Отопление». В этом вопросе нужно быть объективными. Фиксируйте каждое отключение комиссионно!» - обязал мэр Саранска Петр Тултаев.

Заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова и начальник управления культуры Татьяна Салищева сообщили, что все детские сады, школы и учреждения культуры городского округа Саранск обеспечены теплоснабжением.

«Если судить по вашим отчетам, то во всех домах Саранска есть тепло. Осталось подключить здание Администрации Саранска. Люди думают, что чиновники в тепле сидят. Многие даже звонят и спрашивают, есть ли в моем кабинете тепло. Нет, тепла у меня в кабинете нет. Когда будет - еще не решено», - заявил Петр Тултаев.