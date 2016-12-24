В Саранске прошло заседание Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации

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В Администрации Саранска 4 сентября состоялось заседание Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации, которое провела заместитель председателя межведомственной комиссии, заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента по социальной политике Жанна Пичугина.
В заседании приняли участие представители Министерства здравоохранения Мордовии, «Республиканского гериатрического центра», координатор направления санитарно-профилактического просвещения населения ВОД «Волонтеры-медики» в Мордовии.
В ходе заседания обсудили итоги летней оздоровительной кампании, предстоящую организацию отдыха школьников Саранска в период осенних каникул, а также организацию занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время.
Еще одной темой обсуждения стало обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Было принято решение продолжить работу по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, и соблюдению процедур по предоставлению жилых помещений для детей данной категории.
Представитель Мордовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» рассказала об итогах анкетирования подростков Саранска по оценке пищевого статуса. По результатам исследования было принято решение продолжить изучение этого направления, а также здоровья детского населения на основе анкеты Google-формы, размещенной в сети интернет в учебных заведениях городского округа Саранск. Кроме того, было запланировано проводить профилактические мероприятия с детьми и подростками из группы риска, выявленными в ходе анкетирования, по нарушению пищевого статуса: открытые уроки, мастер-классы по выбору продуктов питания и их приготовлению, планированию режима питания.
Кроме того, собравшиеся обсудили комплекс мероприятий по снижению уровня смертности от основных классов заболеваний, формированию здорового образа жизни, проведению медицинских профилактических осмотров, в том числе диспансеризации взрослого населения, а также мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и формированию у населения ценности здоровья, затронули реализацию Национального проекта «Старшее поколение».
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