Сожитель украл у дамы сердца золотые украшения на 50 тысяч рублей и сдал в ломбард

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В Октябрьском районе Саранска полицейские задержали 31-летнего мужчину, который подозревается в краже украшений у своей сожительницы.
Ранее к участковому обратилась 44-летняя жительница столицы Мордовии. Она сообщила, что из ее квартиры пропали золотые изделия, общая стоимость которых составляет порядка 50 тысяч рублей. При этом женщина высказала свои подозрения, что к пропаже драгоценностей может быть причастен ее безработный сожитель.
Оперативно-разыскные мероприятия подтвердили правоту рассуждений жительницы города. Как выяснили полицейские, сидящий без работы и не имеющий постоянного источника заработка сожитель воспользовался тем, что дама сердца на некоторое время уехала из города к сыну, похитил ее ювелирные украшения и сдал их в ближайшие ломбарды. Выручив сумму в 21 тысячу рублей, мужчина потратил деньги на выпивку и развлечения.
Задержанный в содеянном признался и указал адреса ломбардов, откуда в настоящее время все похищенные фигурантом золотые изделия изъяты. Против вороватого кавалера возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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