«Это долгая и кропотливая работа, но самое интересное в ней - это видеть образ в конце»

Выставка мастеров валяния из шерсти под названием «От пейзажей до валенок», организованная республиканским Домом народного творчества, открылась в Музее мордовской народной культуры. Рукодельницы со всей республики представили свои мягкие и пушистые произведения, выполненные в различной технике, - одежду и детские игрушки, картины и аксессуары, и конечно же, валенки.

- Впервые в Саранске мы постарались собрать работы всех мастеров нашей республики, которые занимаются этим направлением декоративно-прикладного искусства. На этой выставке представлены Ардатовский, Атяшевский, Кочкуровский, Торбеевский районы, а также мастера из Саранска. 19 мастеров и 136 произведений, выполненных из шерсти, - рассказала заведующая музеем Надежда Паулина. - Нужно отметить, что для нас самое привычное - это валяные валенки. Но помимо этого сейчас из войлока делают замечательные декоративные композиции. На нашей выставке представлены панно с цветочными узорами и пейзажами, картины с животными и морскими обитателями. Также из войлока делаются предметы, украшающие интерьер, например подушки. Еще представлено много дизайнерских работ, в том числе одежда - накидки, палантины, различные элементы, подчеркивающие женскую красоту. И конечно же, имеются игрушки из валяной шерсти. У каждого мастера свой почерк, свое интересное авторское видение этого материала. Здесь представлены работы и профессиональных, и самодеятельных мастеров. Если человеку нравится дело, то он занимается этим от всей души и создает прекрасные и выразительные произведения.

Выставка действительно поражает своим многообразием. Здесь можно увидеть и известный во всей России бренд - урусовские валенки из Ардатовского района, и игрушечных персонажей советских мультфильмов от Юлии Настькиной, мастера из Саранска, и куклы-обереги от Юлии Учайкиной. Самой молодой участнице экспозиции Софии Шитовой всего 10 лет, но юная мастерица подготовила к выставке и картины, и сказочные, проникнутые детской непосредственностью игрушки.

- Это долгая и кропотливая работа, но самое интересное в ней - это видеть образ в конце. - рассказывает участница выставки Валентина Маскаева. - Из шерсти для валяния я делаю аксессуары для кукол: валеночки, сумочки. Шерсть очень удобна, она яркая, мягкая, приятная на ощупь и привлекает взгляд.

Выставка продлится до 24 сентября, а 28 августа состоится мастер-класс, на котором рукодельницы поделятся со всеми желающими секретами своего теплого и уютного творчества.