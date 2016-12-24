В Саранске 1 и 2 сентября на отдельных участках будут временно ограничены движение и стоянка транспортных средств

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний, и церемонии посвящения первокурсников в студенты в Саранске 1 и 2 сентября будут временно ограничены движение и стоянка транспортных средств в центральной части города.

Ограничение движения и исключение стоянки будут действовать по улице Большевистской на участке от улицы Полежаева до улицы Б. Хмельницкого в период с 20:00 1 сентября 2019 года до 14:30 2 сентября 2019 года.

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.



