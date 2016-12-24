Жители Мордовии стали чаще подавать заявления на регистрацию недвижимости по экстерриториальному принципу

Оформление собственности можно провести в любом регионе, независимо от места жительства.

Почти 700 заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое имущество было принято по экстерриториальному принципу Кадастровой палатой по Республике Мордовия в первой половине 2019 года.

За первую половину 2019 года Кадастровая палата по Республике Мордовия приняла по экстерриториальному принципу почти 700 заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое имущество. По сравнению с 1 полугодием 2017 года россияне стали подавать заявления по экстерриториальному принципу на 48 % чаще.

Возможность оформлять недвижимость по экстерриториальному принципу у жителей России появилась в 2017 году с вступлением в силу закона «О государственной регистрации недвижимости». Это значит, что регистрация прав, сделок, ограничений и обременений проводится по месту нахождения объекта недвижимости, но на основании электронных документов, созданных по месту подачи бумажных документов.

«Экстерриториальный принцип предусматривает возможность заявителям обращаться за услугой в любом регионе России, независимо от места нахождения объекта недвижимости, на который регистрируется право. Готовые документы гражданин получит также в регионе постоянного проживания. Таким образом, собственник объекта недвижимости сокращает свои временные и финансовые затраты», – сказал директор Кадастровой палаты по Республике Мордовия Александр Пыков.

Наибольшей популярностью оформление недвижимости по экстерриториальному принципу в 1 полугодии 2019 года пользовалось в Москве (25,7 тыс. поступивших заявлений), Московской (22,3 тыс.) и Нижегородской областях (11,7 тыс.), а также Краснодарском крае (8,1 тыс.).

«Проведенная государственная регистрация по экстерриториальному принципу удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, которая содержит информацию о государственном регистраторе, осуществившим регистрационные действия, и заверяется государственным регистратором по месту приема документов», – отметил Александр Пыков.