«ЗЕНИТ-2», «БАЛТИКА» И «НИЖНИЙ НОВГОРОД» будут соперничать с «Мордовией» на финишной прямой

Гол Филиппа Дворецкова, претендующий на статус лучшего взятия ворот в 35-м туре Олимп-Первенства ФНЛ, способен сослужить «Мордовии» очень добрую службу. Во-первых, он принес нашей команде долгожданные три очка (последний раз мы радовались подобному 10 марта, а в домашних матчах на весеннем этапе сезона прежде вообще не выигрывали). Во-вторых, благодаря победе над «Ротором» подопечные Марата Мустафина закрепились на 13-й строчке в таблице. И теперь от злополучной черты вылета подопечных Марата Мустафина отделяет увесистая дистанция в пять очков. В то же время до символической «десятки», что называется, рукой подать (всего три турнирных балла).

Загадывать всегда нехорошо, да и неправильно. Поэтому про себя слегка умолчим и посмотрим на остальных. Ведь сейчас именно тот момент, когда финишные расклады, пристально изучая таблицу и календарь, не рассматривает только ленивый. Для пущей наглядности приводим вниманию читателей «ВС» соответствующую подборку (кто, с кем, когда и где играет) и пробежимся по ней сверху вниз, выделив основные нюансы, способные вырасти в веские обстоятельства.

Итак, «Химкам» будет очень непросто в ближайшую субботу. Элементарно в силу того, что «Тамбов» наверняка настроен вернуть утраченную вершину, а все успешные серии («кентавры» не проигрывали в пяти матчах подряд) имеют свойство рано или поздно заканчиваться. «Ротору» придется соперничать с тамбовчанами туром позднее, но это единственный матч, который волгоградцы проведут в гостях. «Спартаку-2» предстоит совершить два сверхнапряженных вояжа во Владивосток и Томск, а в концовке - принять дома футболистов «Сочи», сломя голову несущихся в Премьер-лигу. «Луч» - единственный в обозначенной компании, кто перед заключительным туром дважды подряд сыграет в атмосфере родных стен. Самые непредсказуемые соперники у «Армавира». Это потерявшая шансы на спасение «Сибирь», угнетаемый сквозной заявкой «Краснодар-2» и подошедший вплотную к ведущему квартету, но отнюдь не стремящийся туда «СКА-Хабаровск». Перспективы «Факела» во многом зависят от того, сладит ли он 11 мая в Воронеже с лихим «Чертаново». Практически то же самое можно сказать и про «Балтику». На что сможет претендовать эта команда, покажет ее ближайший выезд на берега Амура.

Что ж, будет весьма интересно! Напоследок добавим, что год назад для того, чтобы остаться в «пятнашке» при 20 командах, «Томи» хватило показателя в 41 набранное очко, а 44 очка, накопленные на данный момент «Мордовией», гарантировали нижегородскому «Олимпийцу» 12-е место. Сейчас, как видим, команды идут гораздо плотнее.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»: - Ребята отлично понимали, что предстоит сыграть очень ответственный матч, что нам будет противостоять очень приличный соперник. «Ротор», по большому счету, уже решил свои турнирные задачи и в этом плане имел превосходство, так как не зависел от результата настолько сильно, как мы. Были проблемы с составом, продолжающиеся от игры к игре. Но те, кто вышли на поле, выглядели достойно. Поначалу обе команды осторожничали и моментов создавали немного. Во втором тайме мы свой шанс реализовали, после чего держались достойно и добились трех очков. Сейчас, в силу сложившихся обстоятельств, мы играем на результат. Другого пути нет. Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный тренер «Ротора»: - Для нас это обидное поражение. Ничья, наверное, стала бы заслуженным итогом. Ведь до удаления с нашей стороны на поле шла равная игра. Мне показалось, что, когда Муллин забивал, вне игры не было. Но это мое личное мнение. Ребята старались всеми силами отыграться, но в этот раз не получилось. А так мы в каждом матче играем исключительно на победу, как бы ни складывалась турнирная ситуация. Удаление? Было или не было?! Трудно судить. Мне показалось, что боком шел в этом эпизоде Попов. Но я еще не просматривал видеозапись матча, поэтому что-то конкретное утверждать не могу. Почему Макеев остался в запасе?! Так решил тренерский штаб.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА