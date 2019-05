Сергей Лазарев: «Главный мой конкурент на «Евровидении» - это я сам «формата 2016 года»

Все мы знаем, что Сергей Лазарев будет представлять нашу страну на международном песенном конкурсе «Евровидение». Песня «Scream» («Кричать» - в переводе с английского) прозвучит в исполнении Сергея в Тель-Авиве во время второго полуфинала 16 мая. Финал же состоится через два дня - 18 мая (прямая трансляция полуфинала и финала будет на телеканале «Россия»).

По признанию артиста, он не сразу решился ответить согласием на предложение представлять нашу страну во второй раз. Напомним, что в 2016 году Сергей Лазарев с песней «You Are the Only One» занял на «Евровидении» третье место. И если бы не конкурсное новшество - голосование членов жюри (раньше было только зрительское голосование), то у России было бы первое. Ведь именно телезрители, которые так активно голосовали у своих экранов, дали этой песне и нашему артисту наивысшие баллы. Но по новым правилам считается общая сумма баллов: к зрительскому голосованию плюсуется мнение экспертов от каждой страны.

Многие критики говорят, что конкурс «Евровидение» уже давно перешел из разряда песенных в политический. Но мы надеемся, что именно музыка остается здесь все же главной. И искренне желаем Сергею Лазареву показать отличный номер.

Кстати, подробности самого выступления держатся в секрете - мы все это сможем увидеть только во время первого выхода Сергея на сцену «Евровидения». Вместе с Лазаревым в Израиль летит и Филипп Киркоров. Он, уже по традиции, будет продюсировать это выступление.

Достойное возвращение

- Сергей, вы согласились снова выступать на «Евровидении». Насколько трудным было для вас это решение?

- Оно было принято не сразу. Сначала были серьезные сомнения - примерно 50 на 50. Я долго думал, советовался с Филиппом Киркоровым. С одной стороны, это невероятный конкурс - отлично организованный, один из самых лучших музыкальных конкурсов в мире. И, конечно же, хотелось окунуться снова в эту атмосферу и стать частью этого праздника. С другой стороны - мне не хотелось бы повторяться. Я, по-моему, достойно выступил три года назад, это был отличный, победный номер, мы получили огромное количество баллов. По зрительскому голосованию мы были на первом месте. Но, к сожалению, члены жюри целого ряда стран откровенно бойкотировали нашу команду. И это серьезно повлияло на общий результат. Тем не менее я хочу сказать, что не всегда победа является каким-то призом, который ты держишь в руках. Меня потом многие спрашивали: «Не жалеешь ли ты о том, что не победил?». На мой взгляд, я как раз победил и взял гораздо больше, чем просто первое место, потому что волна поддержки, которая пришла ко мне после того выступления в 2016 году, просто невероятная! Для меня именно это - самый большой подарок и самый большой приз.

- Многие говорят, что ты едешь за реваншем, чтобы что-то доказать.

- А я им отвечаю, что не собираюсь ничего доказывать. Я еду только для того, чтобы снова максимально окунуться во все это и чтобы достойно представить свою страну. Я бы не согласился, если бы со мной работала другая команда, если бы не услышал эту песню. Ведь прежде всего это конкурс песни. Со мной работает Филипп Киркоров, и я уверен, что все будет на высшем уровне. Мы всегда находили с ним правильный контакт, а где надо, находили компромисс. Что касается песни, то я сначала услышал просто мелодию - и понял, что с ней я уже не повторю сам себя, это будет совершенно другой Сергей Лазарев. Это будет и вокально гораздо сложнее и интереснее, чем было в 2016 году, хотя песня «Only One» и стала хитом, и до сих пор видео с моим выступлением находится в топе самых просматриваемых номеров за всю историю «Евровидения». Сейчас это - новый шаг. Я, конечно, рискую. И более того: я был бы не я, если бы не принял это приглашение. Если бы сказал: «Нет, я не поеду!» - то уже на следующее утро я бы об этом пожалел. Я думаю, что риск этот оправдан. Хотя никто не может предсказать результат - будут новые участники, новые песни... Задача нашей команды - достойно выступить, чтобы мы гордились страной, а страна - нами, чтобы за нас болели, чтобы потом пересматривали и пересматривали наш номер…

Главное - оставаться человеком

- Сергей, готовы ли вы к тому, что оценки жюри снова могут быть необъективными?

- Даже три года назад, когда получили по ноль баллов от членов жюри многих стран - а это было, мягко говоря, странно, - мы не стали устраивать разборки. Как случилось, так случилось. Победителей не судят. Мы от души поздравили победительницу Джамалу: и там за кулисами, и потом еще созвонились. Потому что это правильно - сохранять лицо. Победил ты или проиграл - оставайся человеком в любой ситуации. Значит, так должно было быть. Нас многие пугали тогда, что нас будут освистывать на конкурсе, я был морально готов к этому. Но, выйдя на первую репетицию, я услышал, как люди скандируют мое имя. Зрители поддерживали меня. Это вселяло уверенность в себя и в то, что политика не все решает. Надеюсь, что в этот раз будут оценивать только музыкальный номер.

- Как проходят репетиции?

- Подготовка идет полным ходом. Репетиции начались еще в феврале. Так же, как и в 2016 году, мы очень тщательно продумывали номер и продолжаем его шлифовать и доделывать, у нас еще есть время. В нашей стране, когда мы выпустили песню, многие не понимали, что это. Но по европейским букмекерским ставкам я попал в первую тройку. Конечно, для конкурса этот факт ничего не значит, но он свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении. Эта песня - вне времени. Она будет актуальна, я надеюсь, и через год, и через пять лет. Сначала, как я говорил, услышал только музыку - и понял, что она дает очень важный посыл и масштабную эмоцию. От многих потом я слышал комментарии, что эта песня не в формате «Евровидения». Но там всегда побеждает оригинальная композиция, необычная. Я открою небольшую тайну: эмоция будет и в самом номере - чтобы зрители почувствовали все даже через телевизионный экран. Я верю в команду, верю в песню, мне важно, чтобы был посыл, в том числе и эмоциональный. Я прекрасно понимал, что это не радио-хит, не песня-жвачка, которая прилепляется сразу. У нее - очень необычная структура, в ней нет системы куплет-припев, очень непростая мелодия, ее сложно петь, потому что у нее - широкий диапазон, высокая тональность. Я исполнял эту песню уже во время тура по Германии - у меня было там шесть городов - пробовал, как зрители будут на нее реагировать. В каждом городе после песни зритель встает! Для меня это было неким шоком. Потому что такая реакция на «Only One» была уже после того, как я вернулся с «Евровидения». А тут еще никуда не поехал, а люди уже так ее воспринимают!

Главный конкурент

- Кто поедет в Израиль вас поддерживать?

- Думаю, что, возможно, приедет мой сын Никита. Планировал так сделать раньше - и сейчас об этом думаю. Я знаю, что Филипп берет с собой детей, но они уже у него привыкли к светской жизни. Мой тоже к камерам и вниманию потихонечку привыкает - привыкает к тому, что он сын публичного человека. Вся конкурсная суета для него точно будет в новинку. Конечно, когда Никита будет со мной в Израиле, мне, с одной стороны, будет спокойно, с другой - я буду думать о том, поел он или нет, в безопасности ли он, чем сейчас занимается. Он-то будет отдыхать, а я - работать. Так что я еще думаю, стоит ли ему ехать. Возможно, прилечу на место, посмотрю - и тогда скажу, чтобы он прилетел...

- Кто ваш главный конкурент на «Евровидении»?

- Я считаю, что главный мой конкурент - это я сам «формата 2016 года». Потому что осознанно понимаю, что то выступление было успешным. Установлена высоченная планка! Есть, конечно, определенные страхи, риски и переживания... Но пока что, в данный момент я спокоен. Не нервничаю. Я сам от себя сейчас в шоке - от этой своей уверенности.

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова