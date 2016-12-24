«Соотечественники» - 2017: Чехов, Гоголь, Гончаров…

«Соотечественники» - 2017 стали историей. Точнее, еще одной страницей в истории под названием Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники». Нынешний фестиваль, собравший театры из пяти стран, запомнится хорошими спектаклями, большинство из которых поставлены по произведениям русских классиков.

Открывая фестиваль, министр культуры и национальной политики РМ Анатолий Чушкин сказал: «Очень важно, чтобы мы не забывали русские театры за пределами страны. У «Соотечественников» должен быть свой дом. И этот дом здесь, в этом театре. Все коллективы, откуда бы они ни были, будут знать, что их здесь ждут». На XII Международном ждали гостей из Белоруссии, Казахстана, Дании, Израиля и России.

В фестивале приняли участие Курский драматический театр имени Пушкина с «Обыкновенной историей» И. Гончарова, театр «Колесо» из Тольятти со спектаклем «Чехов. Женщины» по рассказам А. Чехова, Русский драматический театр РМ с «Ревизором» Н. Гоголя, Шымкентский театр с «Панночкой» по мотивам гоголевского «Вия», датско-российский театр «Диалог» со «Старомодной комедией» А. Арбузова, Минский молодежный театр с «Саня, Ваня, с ними Римас» В. Гуркина и театр «Zеро» из Тель-Авива с «Женщиной в песках» К. Абэ.

Открывавший программу фестиваля Курский театр подкупил саранских зрителей режиссерским прочтением гончаровской истории и добротной актерской игрой. Все саранские зрители отметили отличную сценическую речь актеров. Завлит театра Ольга Люстик рассказывает о своем театре: «У нас огромное внимание уделяется речи актеров. Наш художественный руководитель Юрий Валерьевич Буре останавливает прогоны спектаклей, если не слышит, не понимает речь. Это его первое требование - четкая, правильная речь артиста. Ведь, если зрителю не понятно, что говорят актеры, он теряет интерес к происходящему на сцене. Это старая советская театральная школа, которой остается верен наш худрук. Он преподает и крайне редко выезжает на гастроли. Мы тронуты теплым приемом зрителей. Саранск - театральный город, он нас приятно удивил».

Театр «Колесо» впервые побывал в Мордовии. Вниманию зрителей и столичной критики тольяттинцы представили спектакль «Чехов. Женщины» режиссера Михаила Чумаченко. Художественный руководитель театра Михаил Чумаченко, москвич, преподает в ГИТИСе. Вот что он рассказал о театре, в котором сейчас работает: « Театру «Колесо» в следующем сезоне исполнится 30 лет. В свое время он был образован по просьбе рабочих волжского автозавода. Его основатель Глеб Борисович Дроздов - ученик Андрея Александровича Гончарова. По сути, это первый коммерческий театр страны. И до 2000 года, до смерти Дроздова, «Колесо» было одним из правофланговых театров России. Труппа объездила полмира, побывав во Франции, Германии, США и Великобритании. Сейчас из первого состава актеров в театре осталось пять человек, они - прямые ученики Дроздова. Всего в труппе 29 человек, и почти все приехали в Саранск. Коллектив у нас молодой. Последние год-два театр соединяется с городом. У нас снова появились очереди в кассу, появились аншлаговые спектакли, к нам проявляют большой интерес фестивали. При этом я живу в Москве, в Тольятти прилетаю, сейчас - каждую неделю. Мы пару лет не ездили на фестивали, копили силы, занимались театром, работали над репертуаром. Сейчас в нашем репертуаре Чехов, Островский, современные драматурги, много названий, связанных с историей страны. Самой популярной сейчас стала комедия «Любовь и голуби» В. Гуркина, в следующем сезоне поставим еще одну его пьесу «Саня, Ваня, с ними Римас». Сейчас работаем над пьесой Н. Островского «Как закалялась сталь». Фестиваль «Соотечественники» открывает череду фестивалей, на которые едет наш театр после двухлетнего перерыва. После Саранска мы едем на фестиваль в Ясной Поляне, Мелихове, на фестиваль Театра наций - будем на них показывать свои спектакли.

«Чехов. Женщины» - это шесть рассказов Антона Павловича, рассказанные режиссером Чумаченко и его артистами. Рассказанные интересно, весело, музыкально. Если вначале нелестный мужской взгляд великого писателя на женские недостатки и озадачил прекрасную половину зала, то очень скоро тольяттинские артисты завоевали симпатии зрителей. Замечательный актерский ансамбль и интересная режиссура.

Очень искренний и трогательный спектакль показал датско-российский дуэт: Татьяна Дербенева (руководитель театра «Диалог») и Алексей Якиманский (актер из Самары). Поставила «Старомодную комедию» по мотивам пьесы Алексея Арбузова для актерского дуэта режиссер Алла Зорина. Это не первая ее работа с театром «Диалог». «Алла Зорина - ангел-хранитель нашего театра, - признается Татьяна Дербенева. - Это она рекомендовала мне Алексея Якиманского. Когда он впервые приехал в Данию на репетиции, я подумала, какой замечательный партнер, работать с ним одно наслаждение. Этот спектакль мы стараемся играть как можно чаще, показываем его в России, Германии, Дании. В Саранск я приезжаю в третий раз и каждый раз восхищаюсь тем, как здесь любят театр, какое внимание к этому фестивалю. У вас очень добрый театральный зритель, с открытой душой».

На пятый день фестиваля «Соотечественники» лишний билетик спрашивали еще на подступах к театру. Субботним вечером Саранск театральный ждал встречи со старым знакомым, русским театром из Израиля «Zеро». В этом году гости из Тель-Авива привезли «Женщину в песках», спектакль, который уже 14 лет играют два актера Олег Родовильский и Марина Белявцева. Олег - постановщик и оформитель спектакля по роману японца Кобо Абэ. Все действие спектакля происходит в ограниченном пространстве небольшого круга, в котором два человека проживают целую жизнь. Актеры придумали удивительную пластику, язык которой зрители понимают сразу. Очень красивый спектакль. Все в нем гармонично: свет, звук, слово, жест. Саранские зрители были покорены виртуозным актерским тандемом. Олег и Марина признаются, что полюбили саранский фестиваль и всегда рады приглашению на «Соотечественники», который за 12 лет заработал репутацию серьезного театрального форума. Наш фестиваль вдохновил их на создание собственного, и первый смотр русскоязычных театров мира уже состоялся в 8 городах Израиля.

Гости из Казахстана везли в Саранск мистическую драму «Панночка» Н. Садур по мотивам гоголевского «Вия», везли с приключениями. Фура с декорациями добиралась до Саранска пять дней, непогода и поломки сопровождали театральный груз весь неблизкий путь. Казахские актеры высадились в Мордовии большим десантом. Впервые попав на «Соотечественники», они охотно знакомились с городом, театром, фотографировались и запасались впечатлениями. Директор Южно-Казахстанского областного русского театра Наталья Шевченко рассказывает, что их труппа много гастролирует по своей стране и часто ездит на фестивали в соседние. Для своего региона они оазис русской культуры, все мероприятия, связанные с русским языком, традициями, проходят на базе театра. Актерские кадры куются тут же: при театре работает 2-годичная студия «Балаганщик». Театру 87 лет, сейчас он добивается права носить имя А.С. Пушкина.

В понедельник саранские театралы шли на завершающий спектакль «Соотечественников», уже зная о трагедии Санкт-Петербурга. После спектакля Белорусского государственного молодежного театра «Саня, Ваня, с ними Римас» зал почтил минутой молчания память погибших. Соотечественники разделяют боль россиян, где бы они ни жили, и помнят общую историю. Свидетельство тому спектакль по пьесе В. Гуркина, показанный белорусской труппой, горький и смешной рассказ о жизни всей огромной страны на примере одной уральской семьи.

От имени главы Мордовии Галина Лотванова поблагодарила организаторов фестиваля и отдельно экспертный совет, который каждый год знакомит Саранск с новыми коллективами, режиссерскими именами и театральными открытиями. По традиции заключительные слова на «Соотечественниках» говорит Наталья Старосельская, она заверила: «Фестиваль не кончился, он продолжается, с завтрашнего дня мы начинаем работать над следующим. Давайте ждать XIII Международный театральный фестиваль!».

Галина БАЛАШОВА